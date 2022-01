Alertan que hay 79 escruches a casas por día en zona AMBA

El licenciado en Seguridad Pública, Luis, Vicat, expresó que "los escruches representan una modalidad delictiva que intenta evitar situaciones violentas, requiriendo de inteligencia previa para detectar los movimientos en un hogar, aprovechando sobre todo cuando los propietarios se ausentan por razones de descanso por vacaciones".

Las cifras estadísticas corresponden a las últimas dos semanas, en los departamentos judiciales del Conurbano Bonaerense y fiscalías de la Capital Federal. "La zona del AMBA es la más castigada por este delito, que puede hacer estragos en un grupo familiar", señaló Vicat.

El hecho descripto se registró el lunes 4 de enero en una casa de Los Andes al 1400, en Haedo; y fue denunciado por el hijo de la víctima, quien constató que se habían metido sin ejercer violencia y que se robaron los ahorros de su padre. La víctima se fue el pasado 28 de diciembre y la denuncia ante la Policía se radicó apenas se constató el robo, el último martes 4 de enero. Lo llamativo es que las puertas y ventanas no estaban violentadas, con lo cual ahora la Justicia enfoca la investigación en el entorno del hombre, a quien lo despojaron de una cifra millonaria: los ladrones se llevaron más de U$S 100.000, un monto que gira alrededor de los $20 millones al tipo de cambio actual. La Policía Científica no encontró huellas dactilares en la casa tras el robo, sólo dos colillas de cigarrillo que iban a ser analizadas.

Vicat manifestó que "en la inteligencia que realizan actualmente las bandas de escruchantes, tal como se denomina a estos grupos delictivos, juegan un rol importante los equipos tecnológicos que detectan el funcionamiento de alarmas en las viviendas y hasta las desactivan", pero destacó que "actualmente hay muy buenos equipos, para reforzar la seguridad, y bajaron muchísimo los costos, incluso se puede monitorear lo que ocurre en nuestros hogares desde los teléfonos celulares".

El caso de Haedo con millonario botín es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, que también revisará un material que podría ser clave: la cámara de seguridad de un vecino que vive frente a la mencionada propiedad, registró movimientos inusuales en la madrugada de Año Nuevo. En el video, que ya forma parte del expediente, se pudo ver una camioneta merodeando la zona y dos hombres que también «estudiaron" el frente de la casa hasta que terminaron entrando al saltar unas rejas.

Un dato que desconcierta a los investigadores es que los ladrones no forzaron ninguna puerta ni ventana para ingresar. Luego, según se ve las imágenes de seguridad, una camioneta Trafic blanca frena frente a la puerta y obstruye la visión del momento en que los delincuentes salen y huyen.

"El episodio de Haedo nos tiene que ayudar a generar mayor prevención. La realidad es que podemos hacer mucho para evitar hasta en un 80% la posibilidad de sufrir escruches. Seguridad en los hogares, alguien que visite la propiedad, dejar un televisor prendido y otros tips útiles, como revisar si la casa no fue marcada", señaló el licenciado Luis Vicat.