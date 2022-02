Alertan que usan cloroformo para "sedar" y luego asaltar

"Esta vez me toco a mí. Siempre escuche el cuento del amigo del amigo donde agarraban gente y la desmayaban con alguna cosa tóxica y les robaban todo. Bueno, me toco ser víctima de esto. En la puerta de mi casa me desmayaron con cloroformo y entraron a mi casa y se llevaron todo", relató en redes sociales Ochoa.

Sobre la modalidad, Luis Vicat, licenciado en Seguridad Pública, manifestó que "hay que estar alertas porque esta modalidad delictiva es muy utilizada, por ejemplo, en Colombia, donde incluso hay seguros para resarcir a víctimas de robos que previamente fueron dormidas con sustancias químicas", precisando que "el caso de Ochoa, como otros, nos obliga a repensar y extremar los cuidados cada vez que estamos en la vía pública, un territorio hostil donde tenemos que tener claro que podemos sufrir diversos ataques, incluidos robos con químicos".

El actor realizó un minucioso relato de lo que afrontó. "Estuve 12 horas inconsciente por el efecto de la droga", y brindó un consejo: "por favor, cuídense mucho. Mantengan los ojos abiertos y por sobre todo, no esperen como yo a que les pase algo para darse cuenta que la vida es eso que pasa mientras te enroscas en cosas que no valen la pena".

"Lo más inquietante es que me acuerdo hasta una parte y de repente no me acuerdo más nada hasta que me levanté en mi auto. El sábado 5 de febrero me iba a vacunar a las 9 de la mañana. Salgo de mi casa, en San Isidro, cruzo la calle y cuando estoy llegando al auto una persona se me acerca y me pregunta una dirección. Me acuerdo contestarle y después de eso despertarme doce horas después en el piso de mi auto sin pantalones, con un bóxer y una remera", contó la víctima luego en el programa "Nosotros a la mañana".

"No sabía dónde estaba y cómo había estado tanto tiempo en esa postura me dolía todo el cuerpo, y obviamente estaba bajo los efectos de la droga. Cuando logré reincorporarme, me di cuenta que estaba en mi auto y enfrente de mi casa. La ventana de mi departamento estaba toda abierta", siguió. Y contó una anécdota de cuando les contó lo sucedido a sus amigos: "Me dijeron: ‘¿Con quién te fuiste?’. Y no, fue la situación más random del mundo. No es que me fui a un boliche y a las 6 de la mañana me traje a alguien a casa y me robó todo. No, fue algo distinto".

Además, explicó que no solo le robaron todas sus pertenencias sino que además hicieron uso de las instalaciones de su domicilio: "Lo más loco es que cuando entro a mi cuarto veo que claramente tuvieron sexo porque había preservativos usados, vasos con bebidas alcohólicas cuando en mi casa no hay alcohol. Y uno de los delincuentes se olvidó una pulsera. En un momento me asusté porque como no tenía recuerdo de nada no sabía si yo había estado ahí. Lo próximo que hice fue ir al hospital a hacerme estudios de todo para descartar cualquier cosa".

En tanto, se mostró apesadumbrado por no poder reconstruir en su mente todo lo que pasó. "A mí nadie me aborda de manera violenta. Me acuerdo de contestarle dónde quedaba la calle y después aparecer en mi auto. Hay sustancias que generan distintos efectos, en mi caso estuve dormido doce horas", sostuvo. Y cerró: "Acá en mi cuadra hubo movimientos de gente que entraba y salía todo el tiempo en una obra. Yo trabajé justo toda esa semana en el balcón, vivo en un primer piso y encima saqué a mi perro a cada rato. Tenían muy claro a donde subir".