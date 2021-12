El primero de los hechos ocurrió este martes por la noche en la puerta de la vivienda de la familia de la adolescente asesinada, ubicada en Meléndez Valdez al 600 en el barrio Parque Barón, en Lomas de Zamora, cuando el joven llegaba a la casa junto a su novia y fue atacado a balazos por dos personas que iban en una moto.

En las imágenes, se ve cómo el hermano de Anahí advierte a los atacantes y logra acelerar con lo justo para escapar haciendo zig zag. Según la investigación policial, se realizaron unos 20 disparos, pero ninguno llegó a destino.

Anahí Benitez: el hermano fue atacado en su casa de Lomas de Zamora.

Así lo confirmó Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahí Benítez, quien cree que lo ocurrido se relaciona con unas denuncias realizadas sobre el caso del crimen de su hija.

"No me voy a callar, la verdad siempre sale a la luz", sostuvo la mujer que contó que en el momento del hecho, ella estaba mirando las cámaras de seguridad de la casa desde adentro.

"Pensé que lo estaban asaltando, que le estaban robando la moto, pero él dijo que en ningún momento le pidieron la moto, le dijeron que se quedara quieto", relató la madre de la víctima, quien agregó: "la novia ya se había bajado de la moto, estaba tratando de abrir la puerta, él hizo un pique con la moto, hizo dos zig zag cuando le dispararon y creo que por eso no resultó herido".

Pérez Vilor sostuvo que "es muy raro" lo ocurrido porque la novia quedó indefensa en la puerta de la casa con las llaves en la mano "y nadie quiso atacarla".

Tula y su perro hallaron el cuerpo de la joven en Lomas de Zamora.

Por su parte, Diego Tula, el adiestrador del perro Bruno" que fue el que encontró el cuerpo de Anahí Benítez, reveló este miércoles que recibió una amenaza, casi al mismo tiempo que el hermano de la joven fue atacado a balazos.

Según contó Tula, este martes por la noche le dejaron una nota en el buzón de su casa que decía: "Cierren el orto porque si no van a ser boleta". "Salgo afuera y reviso el buzón. Vi un papel y pensé que era una propaganda. Esto fue alrededor de las 10 de la noche. Lo iba a tirar y veo lo que decía. Decían 'cierren el orto porque si no van a ser boleta' y no quise decirle a mi señora para no preocuparla", relató.

Tula contó además, que hace unos tres meses, ya había tenido un atentado y que por esa amenaza hay una denuncia penal en la fiscalía de San Fernando: "me quisieron matar a mí y me quisieron envenenar el perro acá en la puerta de mi casa".