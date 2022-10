Así fue la golpiza al chofer de las jugadoras de Argentino de Merlo

La Justicia investiga si su muerte se produjo a raíz de los golpes por parte de los familiares de Juliana Gómez, la jugadora que falleció en el trágico accidente automovilístico en la ruta 9.

Las imágenes fueron difundidas por la FM 103.5 de Baradero y en ellas se puede ver como efectivos policiales tratan de contener a los parientes de la futbolista, que comenzaron a pegarle al hombre de 75 años, que se encontraba internado en el hospital. López murió ayer y la Justicia investiga ahora si fue a raíz de esta feroz golpiza.

Video la salvaje golpiza al dirigente de Argentino de Merlo .mp4 Así fue la brutal agresión al chofer del auto de las jugadoras de Argentino de Merlo

Horas antes, el hijo del hombre fallecido, había denunciado que la muerte de López se debió a que los familiares de la jugadora fallecida le pegaron con un tubo de oxígeno.

"Cuando está en observación, a la medianoche, la familia llegó y algunas personas agredieron a mi papá. Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando", declaró a TN.

"No tenía ninguna enfermedad. Siempre manejó, siempre le gustó la ruta. Algunos familiares quedaron detenidos y por una cuestión humanitaria los liberaron para que pudieran ir al funeral de su hija. Hoy están libres", aclaró el hijo de López.

El fiscal a cargo del caso, Vicente Gómez, indicó que la autopsia será clave para saber cómo falleció el chofer del auto que sufrió el accidente.

