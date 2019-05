Bajó de su camioneta y lo asesinaron de varios balazos

El hecho ocurrió ayer, pasadas las 11, en el cruce de las calles El Hornero y Carhué de Villa Tesei y de acuerdo a lo indicado, "todo comenzó cuando la víctima, identificada como Leonardo Fálico , de 35 años, llegó a un negocio de su familia a bordo de una camioneta Ford Ranger y al bajarse, los desconocidos que se movilizaban en Peugeot 206 de color gris lo interceptaron y uno de ellos efectuó varios balazos a quemarropas".

En lo que se asemeja a una "virtual ejecución", el comerciante recibió tres disparos, de los cuales uno impactó en la ingle y los restantes en una mano. Si bien fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, a poco de ingresar y cuando era asistido por los médicos, se produjo su deceso. Al mismo tiempo, efectivos de la comisaría 2da. de Hurlingham fueron alertados por el crimen y comenzaron a recabar datos con algunos testigos. Además, encontraron a las pocas cuadras del lugar el auto que usaron los asesinos y determinaron que registraba pedido de secuestro activo, por haber sido robado en Tigre.

"Ahora, se analiza, mediante las imágenes de las distintas cámaras de seguridad, tanto municipales, como domiciliarias o de negocios, si los atacantes escaparon a bordo de otro vehículo, tal como se sospecha", precisaron los investigadores del caso. Por otra parte, personal de la Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en la escena del crimen en busca de rastros balísticos para ser peritados, mientras uno de los encargados del operativo que se montó en el centro comercial de Villa Tesei apuntó que "el móvil no está determinado, no se descarta ni la hipótesis de un asalto seguido de una agresión a balazos, ni ninguna otra circunstancia vinculada con cuestiones personales. Por la mecánica del hecho no parece que estemos ante un intento de robo".