Comienza el juicio por el crimen del empresario Fernando Párez Algaba

Se trata de Nahuel Vargas, Maximiliano Pilepich, Flavia Bomrad, Luis Contreras, Matías Gil, Horacio Córdoba y Fernando Carrizo, que llegarán acusados de homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego.

Por su parte, Gladys Cristaldo está imputada por el delito de encubrimiento agravado.

La acusación habla de la existencia de una relación económica conflictiva entre la víctima y al menos dos de los acusados por el homicidio. Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, donde había ido para cobrar una deuda que tenía con Pilepich, según el expediente judicial.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, el empresario fue asesinado de dos disparos, su cuerpo fue luego descuartizado y los restos, esparcidos en un arroyo. Parte del cadáver fue encontrado dentro de una valija, que pertenecía a una joven trans. Esta persona quedó imputada en un principio, pero luego resultó sobreseída y no participará del juicio.

El caso Pérez Algaba comenzó en julio de 2023, cuando la dueña de una casa que el empresario alquilaba denunció que no sabía nada de él desde hacía varios días.

Pérez Algaba.webp El crimen de Pérez Algaba ocurrió en julio de 2023.

"Maxi me cagó, estoy yendo para el campo", le dijo el empresario al testigo de identidad reservada el 18 de ese mes, última vez en el que su celular se activó. "A mi me dio miedo que pase una situación rara porque Fernando estaba yendo para el campo con un amigo y además dijo que Maxi 'lo cagó y que le tenía que dar plata', pero desconozco si le entregó o no el dinero", explicó el testigo.

Según la investigación, 'Lechuga' se iba a encontrar en un descampado con dos deudores y después de esa reunión no se supo nada más de Algaba hasta que su cuerpo fue hallado descuartizado en el arroyo del Rey en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Aquel día Pilepich debía entregarle 60.000 dólares para saldar una deuda de 150.000 que tenía con Algaba. Para estar seguro de que el acuerdo se iba a realizar, "Lechuga" se había quedado con una camioneta BMW Land Rover modelo Range Rover Evoque.

El testigo también contó lo que sabía de la vida privada del empresario: "Era operador en la bolsa de valores, o que 'trabajaba en la bolsa'; que nunca escuchó conversaciones y/o audios de Whatsapp donde la víctima u otras personas se intimidaran o amenazaran".