En diálogo con TN, el hermano de Savanz, Luis, aseguró que el hombre tiene varios antecedentes de abuso sexual de menores. Luis dijo que hace por lo menos cinco años que no ve a su hermano. “Es una porquería, abusó de mi sobrino”, dijo.

Además, contó que “toda la vida vivió en la calle, abajo de los puentes y hacía ranchitos en la vereda”. “Las veces que estuvo en casa hacía cagadas y desaparecía”, dijo y añadió: “Tiene 4 o 5 causas de abuso de menores. Siempre manoteaba algún chico. Hace 4 días cuando mi mujer me mostró la foto me di cuenta que era mi hermano. Me puso mal porque es una criatura que le sacaron a la madre”.

“Yo no tengo contacto con él. Somos los únicos hermanos que estamos acá. Somos 3 hermanas y 2 varones pero ninguno tiene contacto con Carlos pero mi mamá está muy mal”, contó Luis. Le pidió disculpas a la familia de Maia y a Dios para que aparezca pronto.

Más de 700 efectivos de la Policía, helicópteros y perros adiestrados buscan a la menor y al cartonero que había entablado una relación con Estela Beloso, la mamá de Maia, hace tres semanas y que se hacía llamar “Carlitos”.

El sospechoso se había ganado la confianza de ambas durante ese tiempo y es por eso que la mujer accedió cuando él le pidió el lunes llevarse a su hija a una bicicletería. Ese mismo día pero seis horas después, a las 16.20, un familiar de Maia denunció al 911 su desaparición y se dio inicio a una investigación, en principio, por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Esta mañana la causa tuvo el primer avance importante a partir de la reconstrucción que lograron hacer revisando las cámaras instaladas en las estaciones del ferrocarril Sarmiento. Así se supo que el sospechoso y Maia viajaron en tren desde Liniers hasta la estación de Castelar.

Otra filmación los registró a ambos en Santa Rosa y Muñiz, en Ituzaingó, a las 10.42. En esa zona se obtuvo el último registro conocido hasta el momento del secuestrador y la víctima, que entraron en una panadería del Barrio Alberdi a pedir las “sobras” del día anterior para poder comer.