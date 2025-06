Conmoción en Rafael Castillo: un hombre con esquizofrenia asesinó a su madre con un hacha

El episodio ocurrió el sábado por la mañana en una vivienda ubicada en la calle Beethoven al 4200. Allí vivían Nélida Noemí Martínez, de 58 años, y su hijo C.D.N., quien padece esquizofrenia y además es sordomudo.

Según la reconstrucción de los hechos, tras cometer el crimen, el hombre caminó unas cinco cuadras hasta la Clínica Figueroa Paredes, visiblemente alterado y con la ropa manchada de sangre. Utilizando gestos y lenguaje de señas, logró alertar al personal médico de que algo grave había ocurrido en su casa.

Ante la actitud del hombre y la presencia de manchas hemáticas, los profesionales dieron aviso a la policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 1ª de Rafael Castillo lo acompañaron hasta el domicilio familiar. Allí, guiados por el propio acusado, ingresaron a una de las habitaciones y encontraron una escena aterradora: el cuerpo de la mujer yacía decapitado, con un hacha manchada de sangre a su lado.

La víctima fue identificada como Nélida Noemí Martínez, madre del agresor. La brutalidad del crimen dejó atónitos incluso a los investigadores, que encontraron la cabeza separada del torso, en lo que calificaron como una escena “dantesca”. El fiscal de Homicidios de La Matanza, Claudio Fornaro, intervino de inmediato en el caso, ordenó el traslado del acusado a la comisaría y pidió una batería de peritajes psiquiátricos para evaluar su estado de salud mental y determinar su imputabilidad.

“Estaba como desconectado de la realidad”

Una fuente de la investigación que presenció el procedimiento reveló un detalle inquietante: “El joven estaba muy ajeno al hecho, como que no se daba cuenta de lo que pasó”. Esta aparente desconexión del acusado refuerza las sospechas de que podría no haber comprendido la gravedad de sus actos, un aspecto clave para definir si es o no punible ante la ley.

La esquizofrenia, el trastorno que padece el agresor, es una enfermedad mental crónica que puede incluir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y alteraciones del comportamiento. En casos severos y sin tratamiento adecuado, puede derivar en episodios de violencia. Sin embargo, los especialistas insisten en que no todos los pacientes esquizofrénicos son peligrosos y que la mayoría no representan un riesgo para los demás si están correctamente medicados y contenidos.

En este caso, se investiga si hubo abandono de persona, negligencia institucional o fallas en el seguimiento del tratamiento del acusado, así como también si existieron denuncias previas por violencia intrafamiliar que no fueron atendidas por la Justicia o los servicios sociales.

Una amenaza que se cumplió

El relato de una de las hijas de la víctima aportó un dato estremecedor: horas antes del crimen, Nélida la había llamado por teléfono y le dijo que su hermano la estaba amenazando con un hacha. Ese aviso, que ahora se interpreta como una señal de auxilio, no llegó a tiempo para evitar la tragedia.

Vecinos de la cuadra también prestaron testimonio ante la Policía y afirmaron que el acusado tenía episodios de agresividad, especialmente hacia su madre. “Se lo veía alterado, y muchas veces ella tenía que calmarlo”, relató un residente de la zona. “Pero nadie imaginó que podía terminar en algo así”.

Hasta el momento, no se confirmó si existían denuncias formales por parte de la víctima o de otros familiares, aunque se sabe que el hombre vivía con su madre, quien era su principal cuidadora.

La causa judicial

El fiscal Fornaro ordenó que el imputado permanezca detenido mientras se realizan pericias psiquiátricas clave que determinarán si el hombre comprendía la criminalidad de sus actos o si se encontraba en un brote psicótico al momento del crimen. De confirmarse esta última hipótesis, podría ser declarado inimputable y derivado a una institución de salud mental.

Las pericias se realizarán en los próximos días, y el resultado tendrá impacto directo en la calificación legal del hecho. Aunque el crimen constituye un homicidio agravado por el vínculo -figura que contempla la pena de prisión perpetua-, la ley establece que una persona inimputable no puede ser juzgada ni condenada penalmente. En cambio, puede ser internada de manera compulsiva en un hospital neuropsiquiátrico si representa un peligro para sí o para terceros.

El horror vivido en Rafael Castillo encuentra un antecedente cercano en otra localidad del mismo partido: en abril pasado, un hombre de 57 años fue detenido en Ramos Mejía tras confesar que había asesinado a su madre durante una discusión. En ese caso, el agresor había intentado encubrir el hecho como un accidente doméstico, pero finalmente se quebró y confesó. La autopsia confirmó que la mujer murió por asfixia por estrangulamiento.