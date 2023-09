Caso Lucas González: suspenden la declaración de un policía y su abogada

La medida alcanza a Ángel Darío Arévalos, cuyo relato como imputado durante el juicio derivó en la apertura de una investigación también por encubrimiento contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard.

Arévalos resultó absuelto en el juicio y su defensora, su hermana Paola Natalia Arévalos, contó durante su alegato: "el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'".

El fiscal Leonel Gómez Barbella, quien tiene delegada la investigación por el remanente del caso (que incluye al jefe de la Policía de la Ciudad) había dispuesto la declaración de los Arévalos pero ambos pidieron no hacerlo.

La jueza hizo lugar al planteo, al entender que la abogada Arévalos “cuenta con el deber de abstención que invocó y del que hará uso en caso de ser citada, pues conforme ella misma aclaró y surge de las constancias incorporadas a la presente, la extracción de testimonios ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal -que intervino en el debate oral- se originó a instancias de lo expuesto en el marco de sus alegatos y no en una declaración juramentada”.

“Atendiendo su reclamo y evaluando el anticipo de la letrada en cuanto a que hará uso de su deber de abstenerse a declarar, corresponde dejar sin efecto la declaración testimonial”, que estaba prevista para hoy.

Sobre su hermano, la jueza advirtió que “según se acreditó mediante sendos informes adjuntados a la presentación, se encuentra transitando un tratamiento psicológico y psiquiátrico por la investigación en la que se vio involucrado”. La jueza valoró “el cuadro de angustia que le ocasionó la convocatoria a prestar declaración e incluso el trastorno depresivo que atraviesa” y advirtió que “por su inestabilidad emocional actual no es conveniente que se presente a declarar”.

“El acto en cuestión podría derivar en una decaída o agravamiento de su estado general”, resaltó la magistrada al dejar sin efectos las testimoniales.