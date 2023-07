Córdoba: un vecino relató cómo encontraron el cuerpo del chico asesinado

"Nos juntamos los vecinos en la puerta de la comisaría, queríamos colaborar. En eso sale uno de los efectivos y nos dice que podíamos ayudar panfleteando, buscando casa por casa, y eso hicimos", relató Juan, que se dedica a la reparación de silos.

El hombre explicó que los efectivos utilizaban drones y otros elementos en la búsqueda de Joaquín, que estaba desaparecido desde el jueves pasado. "Nosotros, humildemente, empezamos a caminar. A los cinco minutos lo encontramos”, comentó. Y agregó: “Estábamos caminando con dos primos de él y pasamos por una casa abandonada. Nos metimos. Apenas entramos, vimos el cadáver".

Joaquin-Speroni-casa.jpg La casa abandonada de Laboulaye donde apareció el cadáver del nene asesinado a golpes por un amigo.

Juan describió ese momento como "película de terror". "Vi el cuerpo y no lo podía creer. Después de eso llamamos a la Policía y ya nos sacaron del lugar", señaló el hombre.

"El cadáver estaba boca abajo, con la carita para el costado. Tenía lastimaduras en la cara y en la cabeza, como si alguien le hubiese pegado. No había mucha sangre. Después, alrededor había escombros, como si alguien los hubiese tirado a propósito”, detalló Juan.

El principal sospechoso del asesinato es un amigo de Joaquín, de 13 años, que este lunes fue alojado en un centro penal juvenil de la capital provincial, donde será sometido a estudios de diagnóstico, psicosociales y ambientales. El Poder Judicial informó mediante un comunicado que el traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó "para su resguardo" y que el destino fue un centro penal juvenil.

Crimen de Joaquín: qué dijeron los padres del adolescente

"Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", comentó entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen de su hijo.

En declaraciones radiales, la mujer reiteró que el acusado "confesó a la Justicia que había asesinado a Joaquín" y agregó: "Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza". Además, afirmó que no sabe si el chico actuó sólo "o hay alguien más por la forma de cómo fue golpeado" su hijo.

joaquinpadres.jpg "Este chico es un psicópata", dijo la madre de Joaquín sobre el principal sospechoso del crimen.

Por su parte, el padre de la víctima expresó "no hay palabras" para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado "era uno más de la familia" y sus padres "también".

"No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.