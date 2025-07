La Voz Argentina: La Sole tuvo sus Rosales

Durante la charla con los jurados, el artista, no pudo contener la emoción, fundamentalmente cuando Soledad Pastorutti tomó la palabra y le dijo "Sinceramente siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada".

ROSALES.mp4

Rosales le contestó a la Sole con una conmovedora historia "Soy consciente, los sueños hay que soñarlos, sentirlos y hay que vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño con ustedes. Indudablemente que las entrañas de uno en el folclore marcan muchísimo la vida y no me puedo olvidar" aseguró el tucumano que está radicado en Córdoba desde los 19 años.

El participante recurrió sus memorias, y particularmente a una historia en Cosquín, Córdoba, para dar a conocer a quién iba a elegir como coach en "La Voz Argentina".

ROSALES 2.mp4

"Traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí" compartió Rosales para Pastorutti.

Y sin dudarlo un instante, afirmó "Mi corazón te elige, Soledad". Muy emocionada, la coach corrió a abrazar al nuevo integrante de su team, mientras el resto de sus compañeros aplaudía emocionados.