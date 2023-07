Córdoba: una adolescente murió al ser atacada por dos perros dogo

El trágico episodio ocurrió el domingo al mediodía en calle Bucarest al 4.800, cuando los animales se escaparon de una vivienda, y atacaron a la joven que caminaba por la zona y a dos hombres que quisieron ayudarla.

La víctima tuvo heridas en la cabeza y en el cuello por lo que fue derivada por una ambulancia del servicio de emergencias hasta el Hospital de Urgencias, donde falleció en la madrugada del lunes.

El relato de la tía

“Estamos muy mal. No se puede entender esto. Salió sola a caminar, a sacar dos perros de casa. Y vuelven los perritos y ella no viene”, relató Noelia, tía de la joven fallecida.

“Me da bronca, esta gente tenía denuncias porque los perros salían, atacaban y no hicieron nada. Tuvo que pasar esto y la que perdí fui yo”, lamentó la mujer y completó: “Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para que me la den de nuevo”.

“Le mordieron dos arterias, parte de la cara, las orejas. No aguantó. Era una persona con mucha luz, que le daba amor a mucha gente”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba. “Llegó al hospital luego de haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios”, sostuvo.

Un vecino mató a los perros

Luego del violento ataque, los animales entraron en una vivienda para atacar al hijo del propietario, quien decidió tomar un cuchillo y matar a puñaladas a los dos perros, relataron las fuentes policiales.

El hombre explicó: “me salió del alma agarrarlo con la cuchilla de la impotencia que tenía”. Según relató, los animales se le metieron en el living. Ahí estaba su bebé de 11 meses y temía que se lo “comieran de un bocado”.

“No los podía sacar de lo pesados que eran. Lo único que atiné fue a sacar una cuchilla y matarlos”, agregó consternado por el lamentable desenlace.