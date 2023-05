Corrientes: buscan desde hace un mes a nene y ordenan detener a su mamá

Esto sucedió el 14 de abril en la localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes donde Rebeca Beatriz Monzón lo retiró del domicilio paterno, en transgresión a una orden judicial, según lo que informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Más allá de que quedó acreditado que fue ella quien se lo llevó, en los últimos días -a pesar de que sabía que el menor era buscado por la Justicia, tras la denuncia de su expareja- Monzón subió imágenes a sus redes donde se muestra junto a Mateo. A raíz de esto, el Juzgado de Ituzaingó resolvió "ordenar la detención y captura de la señora Rebeca Beatriz Monzón de 36 años".

Corrientes-Monzon-busqueda.jpg La Justicia de Ituzaingó ordenó la detención de la mamá del menor que está desaparecido desde el 14 de abril en esa localidad correntina.

¿Cómo fueron las últimas horas de Mateo?

Rebeca Beatriz Monzón decidió pasar a buscara a Mateo por la casa de su progenitor, violando la tenencia del menor, quien estaba a cargo de su padre; lo que podría haber sido una visita más, un paseo o rato juntos se transformó en un secuestro ya que no regresó más y decidió no atender ningún llamado. Desde entonces la cara del nene aparece en los medios correntinos como "buscado", debido a que no se acreditó dónde está asistiendo y no asiste a la escuela.

La Justicia de Corrientes solicitó colaboración de toda la sociedad para localizar al menor y si bien no se brindaron detalles de cómo estaba vestido y otros detalles como marcas, lunares etc. se ha difundido una imagen del menor con el uniforme escolar de educación física para facilitar su identificación.

En uno de sus posteos, Monzón acusa a la secretaria del juzgado y la abuela paterna de "arreglar todo" para sacarle a su hijo. La mujer asegura que decidió quedarse con su hijo argumentando una "cuestión de seguridad" y exhibió un video en la red social Tik Tok con el nene llorando, adjudicándole la angustia a que no quiere regresar a vivir con su papá.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo del Dr. Eugenio Balbastro está a cargo de la investigación penal preparatoria que complica a Monzón, a quien sus allegados y vecinos describen como una persona buena y educada, y al igual que sus co-provincianos no salen del asombro sobre esta determinación que tomó.

Buscan a una joven en Corrientes capital

Familiares de Noelia Noemí Ibarra, de 17 años, dieron aviso a la policía de la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor sobre su desaparición, por lo que se activó su búsqueda en la capital de Corrientes.

Según la Policía, la joven mide 1,65 metros de estatura, es de contextura física delgada, tez trigueña, ojos negros, cabellos de color negro, lacio corto; como seña particular posee tatuajes en ambos brazos y un lunar cerca del ojo izquierdo.

Corrientes-desaparecida.jpg Buscan a una joven de 17 años que desapareció en Corrientes capital.

La última vez que sus familiares la vieron vestía, calzas largas color negra con rayas a los costados, remera color rosa claro con el dibujo animado Stitch, y calzaba "Crocs" de color rosa.

Desde la fuerza solicitan colaboración a la población en general y aquellas personas que puedan aportar datos que puedan ayudar a localizar a la adolescente, pueden hacerlo en la citada Comisaría, al teléfono 3794-432913 o a la Dependencia policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número gratuito de emergencia 911 en la Capital, y 101 en el interior de la provincia.