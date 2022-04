“La tuvo casi 3 horas encerrada. Nos contó que la manoseó, la lastimó, le pegó, le tiró del pelo, la obligó a practicarle sexo oral, y luego hubo acceso carnal. Ahora esta en casa, contenida por la familia porque no nos derivaron a ningún especialista para que nos ayuden”, contó Nancy, la hermana de la víctima.

E. Romero, el agresor, quien ahora se encuentra detenido, era el encargado de una chipería de la capital de Corrientes. Mientras la joven realizaba la limpieza en el lugar, la acorraló y le dijo: “Qué feo tu primer día de trabajo porque tu encargado va a abusar de vos”.

A la joven la fue a buscar la madre de su novio porque no había vuelto luego de su horario de trabajo: “Me dijo que cuando salió estuvo callada, y así hasta el otro día, cuando por la mañana le pregunté si estaba bien y me dijo ´te tengo que contar algo´”, detalló Nancy.

"Romero miente su nombre y no es la primera vez que lo hace. Por el WhatsApp dice que se llama Alejandro, en el gimnasio se hace pasar por Jaime donde también abusa a chicas. Por lo que nos enteramos practica artes marciales”, explicó la hermana.

Por su parte, Guadalupe, la víctima, reveló lo sucedido: “Me tocó hasta donde no pudo. Me pegó. Me hizo hacer cosas que no quería. Yo sólo fui a buscar trabajo. Me encerró en el local. Me mandó a lavar lo que ocupamos, y me hizo pasar un infierno. Pensé en callarme, en que quede todo así. Pero gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que están en las buenas y en las malas”, escribió en sus redes.

El abusador, Romero, fue arrestado y está en la comisaría 22 del barrio Ponce, a la espera que la Justicia se expida sobre su situación.