Corrientes: Personal trainer detenido por abuso sexual

El fiscal Gustavo Robineau dijo que esta semana recibió seis denuncias formales y que la totalidad de las mujeres aseguraron haber sufrido los abusos sexuales cuando asistieron al gimnasio que el hombre tiene en la ciudad de Corrientes.

El acusado fue identificado como Arnaldo Breard, más conocido como “Aldo”. El hombre fue detenido por orden de la jueza de Instrucción Josefina González Cabañas, quien deberá fijar ahora la fecha en que lo indagará.

Por ahora todas las denuncias contra el personal trainer se encuadraron en el delito de abuso sexual simple.

Según trascendió, Breard, en su condición de entrenador de su gimnasio, realizó tocamientos indebidos a las jóvenes con la excusa de tomarles las medidas o palpar la masa muscular.

Una de las víctimas relató en sus redes sociales lo que sufrió cuando tenía catorce años: “Fui a una entrevista con él, pero no me dejó ingresar con mi amiga. Me hizo quitar el corpiño para ver qué cantidad de grasa tenía y me manoseó los pechos”

Otra joven contó que al mes de iniciado su entrenamiento en el gimnasio “me tocó los pechos, diciéndome que cuando pierda varios kilos se me iban a caer los senos, así que después tenía que colocarme prótesis. Acto seguido bajó su mano hasta mi vagina y me dijo que ahí también se acumulaba grasa. Quedé helada, sin palabras...no volví nunca más”.

Desde la Justicia dijeron que en los próximos días podría haber nuevas presentaciones.