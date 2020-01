Si bien el sindicado homicida fue detenido y procesado con prisión peventiva, se supo que resultó excarcelado, retornando a su domicilio de la zona de Villa Luro y amenazando a los testigos que declararon en la causa y lo responsabilizaron del ser el autor material de la muerte por estrangulamiento de Sierra, de 66 años y quien era abogada. En tal sentido, el joven e hijastro del imputado contó que viene recibiendo una serie de intimidaciones de parte de quien fuera la pareja de su madre, Pablo Barberio, el que, en aquel momento le confesó haber matado a la proteccionista y necesitaba ayuda para deshacerse del cadáver.

Entonces, Bruno Caamaño no dudó en presentarse en la comisaría, con jurisdicción en Flores Norte donde está ubicada la vivienda de la calle Bolívar, esquina Morón, donde encontraron asesinada a Gloria Sierra (quien fuera presidenta de MAPA), en avanzado estado de descomposición y parte de su cuerpo comido por sus mascotas a las que cuidaba, para denunciar que su padrastro Barberio era el autor del hecho. Tras su detención, pasó dos años y cinco meses en prisión en la cárcel de Ezeiza, hasta que fue dejado en libertad y comenzaron los problemas para los testigos, vecinos y otras personas, mediante acciones personales y publicaciones en las redes sociales.

Según trascendió, la excarcelación del confeso femicida se originó cuando “el Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 17 derivó la competencia al Juzgado en lo Civil Nro. 23, que luego de resolver el traslado al hospital neuropsiquiátrico Borda con una custodia policial, sorpresivamente lo dejaron en libertad, sin que se tenga fecha del futuro juicio en su contra”.

Desde que el acusado (de 51 años) retornó a su casa en la calle César Díaz al 5700 del barrio de Villa Luro, su ex hijastro Bruno Caamaño, hijo de una ex pareja de Barbeiro, y testigo clave en la causa, “teme por su vida y la de su familia”, se indicó, agregando que “no sólo vive a la vuelta del presunto homicida, sino que recibe amenazas, al igual que su madre y otros vecinos”. “Este sujeto camina libremente por la calle como si nada hubiese ocurrido, se burla de la Justicia, se mete en el jardín de la casa del joven y mira hacia el interior, se trepa por los techos y hasta maneja el auto del padre sin licencia de conducir”, denunciaron.

Además, se consignó que “desde un perfil falso, con el nombre de Antonio Montana, en referencia al personaje mafioso de la película “Scarface”, realiza comentarios en su Facebook verdadero, asegurando que es inocente y que fue sobreseído por falta de pruebas”. “La realidad es que el juzgado levantó la prisión preventiva, el juicio oral aún está pendiente y todos están en riesgo”, sostuvieron.

Cabe recordar que Caamaño había incriminado a Barbeiro en el asesinato de la proteccionista y abogada Gloria Sierra, al declarar que le confesó el crimen con el objetivo de pedirle ayuda para descuartizar y descartar el cuerpo, detallando que le dijo que la mató con sus propias manos y que le había costado ahorcarla porque “era dura la vieja”. Además, su “cómplice” en la maniobra de “deshacerse” de la mujer y quitarle su vivienda fue identificada como Elisabet Koenig, quien se encuentra acusada en el expediente por el caso, caratulado como “homicidio agravado”.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el asesinato estuvo relacionado con la apropiación de la casa de la víctima, valuada en una importante cifra, ya que se encontraron comunicaciones entre ambos donde tramaban adulterar la escritura, un documento que nunca pudo ser hallado.

La víctima había contratado a Pablo Barbeiro para que la ayude a atender a sus animales, ya que este hombre se presentaba como un “enamorado” de las mascotas, aunque luego se comprobó, en un allanamiento a su domicilio, que tenía gatos y perros desnutridos y restos en frascos de formol en la heladera y semienterrados en toda la casa, en una práctica que ahora estaría repitiendo, tal como temen los denunciantes.