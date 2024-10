Dalma Maradona: "Espero que haya justicia de alguna manera para mi papá"

En diálogo con Pablo Ladaga en Fútbol y rosca, el programa que se emite por radio Splendid, la hija mayor del ex jugador de Boca y la Selección argentina aseguró que "las pruebas están a la vista", al tiempo que señaló: "La gente pudo escuchar los audios sobre cómo lo trataban".

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro realizará una nueva audiencia el lunes 4 de noviembre para fijar la posible fecha del comienzo del juicio por jurados populares que tiene como acusada a la enfermera Gisella Dahiana Madrid, según reveló su abogado defensor Rodolfo Baqué.

En tanto, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de una prepaga, Nancy Edith Forlini serán juzgados recién el 11 de marzo de 2025.

Por su parte, la actriz de 37 años, que tiene previsto declarar durante el proceso oral, consideró que "cada día extraña más" a su papá: "Me gustaría llamarlo, darle un abrazo, contarle de mis hijas".

"Me es difícil entender cuánto amor le tienen sin haberlo conocido. No me canso nunca de que me manden fotos con mi viejo", agregó sobre el cariño que sienten los fanáticos por Diego.

A su vez, la actriz dijo que su sobrino Benjamín Agüero tiene los "mejores recuerdos de él porque lo tuvo muy presente". "Mi hija más chica, Roma, lo vio de muy chiquita", concluyó.