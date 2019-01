Denuncia que le armaron una causa por robo y violación

Gastón Mangini, de 33 años, se encuentra alojado en la cárcel de Magdalena, “atravesando una verdadera pesadilla”, cuentan desde su familia, quienes aseguran que todo se inició “al tenderle una trampa, ya que lo hicieron presentarse en la comisaría por una supuesta infracción por transitar en moto sin casco y lo terminaron acusando por un hecho tan grave como robarle el celular a una estudiante y violarla, basándose en un relato de la víctima que no cierra por ninguna parte”.

El 23 de agosto de 2018, a las 7, una chica iba hacia la escuela y al cruzar la avenida Kennedy fue interceptada por un sujeto, que se desplazaba en moto y luego de apuntarle con un arma de fuego, le sacó el teléfono celular de su mochila y seguidamente, le bajó las pantalones para abusarla sexualmente, de acuerdo a lo que consta en la denuncia, donde se sindica al violador como “un hombre era de tez blanca y ojos claros, que nunca se sacó el casco, para que lo se le vea la cara”.

La posterior investigación, basada en las imágenes de una cámara de seguridad de un supermercado chino, en la que se observa parte de la secuencia. “Un oficial de calle de la comisaría de Villa Luzuriaga le exhibió una foto, obtenida en Facebook y si bien la chica no lo identificó como su agresor, esa misma tarde vinieron a buscar a mi hermano. Lo pararon a una cuadra de su casa por no llevar el casco cuando andaba en la moto, a la que le secuestraron y lo llevaron para hacerle una multa, pero, en realidad, después hicieron aparecer a la adolescente, quien le gritó “vos sos es el que me robaste”. De inmediato, en medio de una situación increíble, lo dejaron detenido, con un reconocimiento inválido y muchas contradicciones, más allá de las pruebas que dicen tener, que no pudieron ser comprobados. Todo una locura”. contó Julia Lagiard, hermana del “preso por una causa armada”.

Tras destacar que estas irregularidades cometidas en sede policial fueron “avaladas por la Fiscalía”, los familiares de Mangini manifestaron que “al día siguiente, allanaron su casa, donde vive con sus padres y atiende un comercio, que dio negativo, ya que no encontraron el arma, ni la ropa que vestía el violador y el casco que se llevaron no tiene nada que ver con el que se ve en el video”. Un mal asesoramiento legal de manera inicial complicó la situación del joven, al que le dictaron la prisión preventiva y desde la comisaría del Mercado Central, donde lo recluyeron, lo enviaron a la Unidad Penal de Virrey del Pino. No obstante, la abogada que pasó a representarlo en el expediente elevó un pedido de excarcelación y la nulidad del procedimiento, sin conseguir resultados positivos.

“Ni en el Juzgado de Garantías Nro. 6 de La Matanza, ni la fiscal Silvina Breggia a cargo de la investigación, han dado lugar a nuestras presentaciones, avalan lo actuado por la Policía en lo que es, claramente, una actuación que es desastroza. Tampoco tuvieron en cuenta las imágenes de una cámara del domo municipal, la de la esquina de Kennedy y América, donde se observa que no es la moto de Gastón, que el casco no es el mismo que secuestraron y que, luego, ese mismo sujeto cometió otros robos de la misma manera. Eso está documentado, pero no lo quieren aceptar en el expediente”, afirmó la hermana de Mangini.

La familia del detenido asegura que “cuando le efectuaron las pericias, la chica no presentó signos de un abuso sexual y su relato de los hechos son inverosímiles, como los comentarios de una vecina que es la principal testigo” y apuntó que “el estado de derecho ya no parece funcionar, ni en la institución judicial, ni frente a los atropellos del accionar policial. Todo se sostiene en el papel de las redes sociales y entonces, nos preguntamos: ¿Donde queda la presunción de inocencia? ¿La Policía apresa, juzga y condena por facebook? ¿Solo el señalamiento y los dichos de una persona alcanzan para privar a otra de su libertad?”.

Mientras afronta la grave acusación de “robo agravado en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal”, Gastón Mangini, quien carece de antecedentes penales, espera por una morigeración de su prisión preventiva, aunque la jueza de Garantías Carina Andrijasevihc aún no se expidió ante la solicitud de la abogada Nancy Patricia Bau. El plazo para el cierre de la investigación todavía tiene hasta mitad de este 2019 para cerrarse y supuestamente, ser elevada a juicio, mientras los familiares del joven aseguran que “está claro que somos víctimas de una causa armada”.