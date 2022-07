El fiscal no acusó a Marcelo Macarrón y quedó al borde de la absolución

Al alegar en el juicio por jurados que se lleva adelante en los tribunales de esa ciudad desde el 14 de marzo pasado, el fiscal consideró que no hay pruebas para acusar al viudo por el femicidio.

"No puedo torcer la voluntad de la prueba, soy el abogado de la sociedad y siento orgullo, pero eso no me autoriza a acusar por acusar", dijo Rivero. "La prueba me dejó solo", añadió en medio de duras críticas a la investigación contra sus colegas, la Policía e incluso a los médicos y peritos forenses.

"La acusación de Pizarro nadie la controló", dijo en referencia a la investigación que hizo el último fiscal que intervino en la causa. "Está lleno de hechos neutros que no me dicen nada", aclaró y agregó: "Sería un acto de irresponsable acusar a Macarrón de homicidio por promesa o pago remuneratorio".

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado 22 de junio, esta mañana se llevó a cabo la 39na. audiencia del juicio por jurados por el crimen de Dalmasso, quien al momento de morir tenía 51 años.

De esta manera, Macarrón -de 62 años- quedó al borde de la absolución aunque el crimen seguirá impune tras 16 años. En este tiempo se barajaron diferentes hipótesis, desde "el perejil" Gastón Zárate, un pintor que trabajó en la casa de la familia, hasta un posible abuso por parte de su propio hijo, Facundo Macarrón.

Durante el juicio, los hijos de la víctima pusieron el foco también en "El Francés", tal el apodo del empresario Miguel Rohrer, ya que argumentaron que Dalmasso habría tenido un affaire con él. Rohrer declaró como testigo, rechazó las acusaciones y apuntó contra el viudo.