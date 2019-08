En otro cuento del tío le roban 20.000 dólares a una anciana

Si bien este nuevo episodio de estafa se registró el pasado 17 de julio, recién trascendió ahora cuando la hija de Silvia Edith Togni (de 73 años) difundió los videos de las cámaras de seguridad que captaron a las ladronas para identificarlas y prevenir a otras personas que podrían resultar damnificadas.

Este hecho tuvo lugar en un edificio de la calle Piedras al 1000 y según se indicó, la septuagenaria fue interceptada en la vereda por una joven le mostró un papel con una dirección y le pidió si la ayudaba a llegar a ese sitio, ubicado a unas 20 cuadras del lugar.

De acuerdo al relato de Carolina Vignolo, hija de la víctima, luego le dijo: "Le voy a decir la verdad. Tengo un billete que vale mucha plata. Mi jefe me lo quiso sacar, me pegó y yo me pude escapar", pero junto al cartón del Telekino que tenía los números tachados, la estafadora tenía otro papel que decía: "Atendémela, es mi empleada. Dale 50.000 pesos. El resto vamos y vamos. Ella no sabe leer, ni escribir".

"Mi mamá no entiende mucho. Ve la situación de una mujer indefensa a la que iban a estafar. En eso se acerca otra mujer, como casualmente, pero que en realidad era una cómplice y le dice 'te ayudamos a llegar ahí'", contó la denunciante, explicando que fue esta segunda estafadora la que ingresó a un negocio de venta de lotería y salió diciendo que era cierto, que ese billete "era ganador".

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Vignolo detalló que su madre se creyó la historia y la terminaron "manipulando al punto de convencerla a ir a la casa". "Allí, esta mujer dijo que no tenía el DNI y no iba a poder cobrarlo. Le pidió si le podía guardar el billete hasta el día siguiente", al mismo tiempo que precisó que "cuando llegaron al edificio, hizo como que desconfiaba de ella y por eso le pidió subir a ver dónde iba a guardar el Telekino".

"Cuando esta mujer empieza a desconfiar, mi mamá le dice aguardame en la puerta del departamento. Ella va hasta el lugar donde tenía escondido el dinero y saca 200 dólares. Le dice 'yo tengo esta plata'. Esta mujer vio todo a través de un espejo y se dio cuenta dónde estaba todo", relató Carolina Vignolo.

La estafadora siguió desconfiando y le pidió a Silvia Togni que hiciera subir a la otra mujer para que hubiera un testigo de dónde guardaba el billete de Telekino, a lo que la anciana accedió. Al subir a su casa con las dos mujeres, generaron distintas maniobras de distracción como pedirle un vaso de agua y abrirle la heladera, y así la segunda mujer "en el living empezó a revisar todo y encontró el dinero".

La hija de la víctima contó que las ladronas "estuvieron más de 15 minutos" en la casa y que se llevaron "hasta el billete trucho" del Telekino.