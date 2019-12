Brian David Dirassar (de 21 años y quien cumplía funciones en el Grupo de Apoyo Departamental de la Jefatura de Trenque Lauquen) está acusado de ‘homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género’, en perjuicio de Bárbara Zavala, hija de un policía.

Según la reconstrucción de lo sucedido, el fiscal Luis Caldentey tiene por acreditado que Dirassar atacó a su ex pareja porque ‘no aceptaba el final de la relación’, que la joven había terminado hace dos semanas porque él ‘se comportaba de manera violenta’.

Cabe recordar que el femicidio ocurrió cerca de las 1.30 del pasado viernes en la esquina de Rivarola e Irigoyen de Pehuajó, cuando Barbara Zavala y tres amigas regresaban desde una cervecería a la que habían ido a festejar su cumpleaños. Las jóvenes se toparon de frente con Dirassar, que estaba armado con un cuchillo de asador y comenzó a atacar a quien fuera su novida.

La agresión fue filmada por una cámara de seguridad instalada en esa zona céntrica de Pehuajó, por lo que se ve cómo el policía lesiona reiteradamente en los antebrazos, manos y dedos a la chica cuando intentaba defenderse, hasta que le aplica una puñalada en el pecho a raíz de la cual cayó malherida.

Las amigas llamaron a dos uniformados que estaban a pocos metros en un maxikiosco, pero cuando llegaron a los pocos segundos, Dirassar había tirado el cuchillo, fue reducido y no atinó a escapar. Al mismo tiempo, la chica fue trasladada al hospital de la zona, aunque murió antes de ser asistida, ya que había perdido mucha sangre.

"Es evidente que la seguía por la calle. En las imágenes de la cámara se ve cuando se aparece de golpe en una esquina, la agarra con mucha violencia, le hace algunos cortes y ella trata de cubrirse y defenderse hasta que la mata de una puñalada en el pecho", indicaron los investigadores del caso, quienes agregaron que "ahí mismo, en ese momento, queda detenido. Hay tres testigos, las amigas, que vieron todo y, además, en su poder se secuestró un cuchillo de esos que se usan para comer asado, con mango de madera, lleno de sangre".

De acuerdo a las averiguaciones realizadas tras el hecho, el policía tenía una restricción de acercamiento a su ex novia, quien lo había denunciado dos veces, la última, el pasado jueves. En esa ocasión, Bárbara Zavala fue acompañada por sus padres, quienes dejaron asentado que le aconsejaban que no saliera a la calle ya que temían que su ex pareja le hiciera algo.

