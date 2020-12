El golpe le produjo al colectivero un desprendimiento de la membrana del tímpano y un esguince de muñeca.

Según trascendió, el auto ya fue identificado por la Policía y con ese dato irán en busca del agresor del colectivero.

Las imágenes se viralizaron en un abrir y cerrar de ojos en las redes sociales, generando el descontento general por la cobarde agresión del automovilista.

Todo comenzó cuando el colectivero Diego Coronel comenzaba su recorrido a bordo de un ómnibus de la línea 92 por el barrio de Floresta.

“Fue una maniobra de tránsito, este hombre quería salir, porque estaba estacionado. Yo venía con muchos pasajeros, incluyendo nenes chiquitos, no podía frenar de golpe”, contó el chofer.

“Cuando lo esquivo y lo empiezo a pasar, él acelera para chocar el colectivo o que yo le choque el auto. En ese momento freno la unidad para evitar el choque”, apuntó el colectivero.

WhatsApp Video 2020-12-23 at 3.31.35 PM.mp4 Floresta: colectivero agredido.

Fue entonces cuando el violento sujeto se bajó del auto y comenzó a pegarle patadas al colectivo y acusó a Coronel de haberle “tocado” el vehículo. “Yo bajé con mi celular para registrar todo y este señor me lo sacó directamente desde la ventanilla. Por eso me bajé”, dijo el colectivero.

La víctima también dio detalles de la agresión sufrida: “Primero me pegó en la boca y me partió el labio. Estaba muy nervioso”, expresó Coronel.

“Cuando intenté sacarle una foto al auto para el seguro, como se hace en estos casos, me pegó esa terrible trompada que me produjo un desprendimiento de la membrana del tímpano y quedé completamente mareado”.

“Cuando llamé a la policía me intentó quebrar el brazo, haciendo palanca contra el vidrio de la ventanilla. Me dejó un esquince en la muñeca. Estaba completamente fuera de sí, es un peligro no solo para mí sino para cualquiera”, sostuvo.

El colectivero agredido tuvo que ser hospitalizado a la espera de volver a su puesto de trabajo.