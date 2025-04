General Rodríguez: un chico no quiso darle golosinas a sus compañeros, lo golpearon y está grave

El episodio, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el último viernes. Ese día, los agresores -de 13, 14 y 17 años- ingresaron al patio escolar pese a que no habían asistido a clases. De repente, se acercaron al chico durante el recreo y le exigieron que les entregara las golosinas que comía en ese momento. Ante la negativa, empezaron a golpearlo.

Uno de ellos, incluso, le dio una patada en la cabeza, lo que le provocó hundimiento de cráneo, según confirmaron fuentes médicas. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Vicente López y Planes, donde permanece en la unidad de terapia intensiva pediátrica con pronóstico reservado. Podría ser operado en las próximas horas.

escuelageneralrodriguez1.webp El episodio generó conmoción en la comunidad educativa de esta escuela de General Rodríguez.

Los tres agresores lograron escapar de la escuela, aunque más tarde fueron aprehendidos por la Policía. Por decisión de la fiscal Alejandra Piqué, de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, los adolescentes quedaron alojados en institutos de menores y la causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrido en General Rodríguez se conoció luego de que un grupo de alumnos de entre 13 y 15 años de un colegio de Ingeniero Maschwitz planificaran por Whatsapp realizar una masacre. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, decía uno de los mensajes.

En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz organizaron un ataque y manifestaron que asesinarían a “quien toque”.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, sino para el que se arrepiente también”, expreso un mensaje publicado en el grupo “Tiroteo escolar” donde hay cerca de diez alumnos.

Luego de una denuncia realizada por padres de otros alumnos del colegio, se inició una investigación a cargo de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana. Hubo allanamientos, se secuestraron teléfonos y se aplicó una restricción perimetral que impide a los acusados acercarse a la escuela durante cuatro meses.