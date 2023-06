Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski: "Quiero justicia, no quiero venganza"

"Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos", afirmó la mujer ante unas tres mil personas reunidas en la plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña y aclaró: "Yo quiero justicia, no quiero venganza."

“Sé que hay mucha bronca, pero hagamos la manifestación al estilo japonés, demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”, dijo Gloria.

Gloria-marcha.mp4 La palabra de Gloria Romero al llegar a la marcha. Gentileza: A24.

Sobre quienes reclamaban una marcha al lugar de detención de Emerenciano y Javier Sena, agregó: “¿Creen que a unos psicópatas como a ellos les va a producir algo que gritemos en su nombre? Es más, creo que se van a agrandar, porque les gusta escuchar su nombre. Lo mejor que podemos hacer a una persona que te ataca, es la indiferencia”.

“Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Los muros están sucios con sus nombres, vamos a sacar la mugre de Resistencia”, afirmó.

También reiteró que su pedido de Justicia no tome un tinte político: No quiero que nadie me use para sus campañas ni nada”.

FzAxyfMWcAEpOzw.jpg Pidieron justicia por Cecilia Strzyzowski en Chaco.

Para la tía abuela de Cecilia, los objetos hallados quemados son de ella

La tía abuela de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, dijo hoy que cree que los restos de una valija y de ropa, además de dos anillos, que fueron hallados quemados en el barrio Emerenciano de la capital chaqueña, le pertenecen a su sobrina nieta

Se trata de Mercedes, quien esta tarde contó en declaraciones a Todo Noticias que ya no tiene esperanzas de hallar a Cecilia (28), pero que quieren encontrar sus restos "para hacer el duelo" y "poder despedirla".

La jubilada contó que César Sena, la pareja de la joven que está detenido por el caso, y Cecilia vivieron en su casa durante unos meses y mostró que todavía guardaba prendas de vestir de ambos.

En ese sentido, Mercedes contó que su sobrina nieta "se llevó dos mudas de ropa" de color gris para su supuesto viaje a Ushuaia.

"Le di mi valija negra. Se la presté porque ella no tenía. Era chiquita", relató Mercedes, quien luego se refirió a los objetos hallados quemados, los cuales, aclaró, pudo observar a través de imágenes en los medios de comunicación.

CASO Strzyzowski.jpg El hallazgo ocurrió el domingo antes del mediodía tras un aviso al 911 por la presencia de restos quemados en el barrio Emerenciano.

"Por el tamaño es la valija que yo le di", afirmó la mujer y añadió que también cree que el trozo de tela rosa que estaba con la valija encontrada pertenece a "un saco" de ese color que tenía su sobrina nieta.

Consultada sobre cómo era la relación de Sena hijo con Cecilia, comentó que parecía "perfecta" pero que él era un "gran actor".

"Él decía que sabían hacer desparecer a gente porque si no hay cuerpo no hay delito", recordó que lo escuchó decir durante un asado y que para ello simulaban que esa persona se "iba de viaje porque así nadie la iba a buscar".

Y agregó que Sena hijo estaba siempre armado porque decía que sufría "persecución política".