La Fiscalía de Feria de la ciudad cabecera del departamento Santa María solicitó la realización de la autopsia del cadáver para determinar las causas del fallecimiento, en un hecho que quedó caratulado transitoriamente como "muerte de etiología dudosa".

Noel fue hallado sin vida en el motorhome que tenía en el barrio Tiro Federal de Alta Gracia, donde vivía, horas después de publicar un video titulado "Nota de despedida a mis amigos" en su canal de YouTube, Noel Films. En lo que parece ser el preludio de su suicidio, su misiva recuerda que Max, un amigo suyo decidió tomarse una pastilla "de eutanasia" hace algunos años, cuando su vida había perdido lo poco que le ofrecía.

"Eso siempre me pareció una estupenda idea: cuando uno pierde lo que mas aprecia de la vida, cuando uno pierde su ESENCIA, realmente, en mi opinión, no hay motivo de seguir, solo por seguir", dice.

"Pongo fin a mi capítulo sin depresión ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento ni amargura, sino como Max de forma lógica y clara", añade.



En lo que se percibe como una carta signada por alguien que se despide, que no soportó ser acusado, Noel recalca que "de ninguna forma eso supone cualquier admisión mía de ofensa hacia alguien. Todo el contrario: yo nunca fue capaz de hacerle daño a gente, y menos a los mas vulnberables. Los que me conocen bien lo saben".

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba, Alicia Chirino, investigaba una denuncia que radicaron tres adolescentes de Jesús María en contra de Noel por supuestos abusos sexuales que se habrían cometido durante la filmación de la película "Cordero de Dios", rodada entre fines de 2018 y principios de 2019.

La funcionaria había imputado a Noel por "presunto abuso sexual", a tenor del artículo 306 in fine, que supone una "sospecha leve", por lo que no se le dictó la detención. Entre otras medidas, la funcionaria judicial aguardaba peritajes psicológicos y psiquiátricos tanto al acusado como a los denunciantes.

Además, Noel fue condenado en Francia por un abuso sexual contra un adolescente de 15 años. Como en medio de la investigación viajó a la Argentina, donde se radicó, y evitó la extradición, el juicio en aquel país se realizó "en ausencia"; esa sentencia fue apelada y aún no quedó firme.

Días atrás, la fiscal había allanado la residencia de Noel en Alta Gracia (ciudad a la que se había mudado desde Jesús María) y había secuestrado computadoras y teléfonos, entre otros elementos.

El abogado defensor Fernando Moyano dijo que no había podido acceder al expediente, dado que no se había concretado la indagatoria; el letrado hizo constar que su cliente no tenía antecedentes penales en nuestro país y dijo que la condena en Francia no estaba firme.

Iván Noel había nacido en Beirut, Líbano en 1968 y se desempeñaba como guionista, editor, productor y director de cine independiente, además de compositor musical. "Cordero de Dios" era su décimo largometraje "siempre sin presupuesto", como él mismo asegura en su carta-video.