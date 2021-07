"Chano es un enfermo, sí, es un adicto, sí, y en vez de ayudarlo, le pegaron un tiro. Vos no le podés pegar a un tiro por más que tenga un palo o un cuchillo para cortar el pan", sostuvo Montenegro, quien además agregó: "Si entre 10 personas no podés contener a una sola y no lo sabes salvaguardar, ¿en manos de quién vivo?".

En diálogo con radio Rivadavia, el carismático exdeportista, habló también sobre su adicción a las drogas, sobre sus dos intentos de suicidio y afirmó: "Los adictos somos personas que tenemos vacíos y una incapacidad de decir lo que nos pasa".

"Acá se murieron dos personas, Chano que se está muriendo y el chiquito este de 20 años que le pegó el tiro (en referencia al policía Facundo Nahuel Amendolara, de 27 años). Esto demuestra que hay una sociedad, un Estado que falla, es simple", opinó el "Loco".

En diálogo con Eduardo Feinmann, Montenegro reconoció que no conoció en persona al exlíder de Tan Biónica, pero que admira su obra: "No tuve la posibilidad de conocerlo físicamente, pero a finales de diciembre me comuniqué con él y empezamos a charlar. Empezamos a tener una relación a la distancia, habíamos quedado en que viniera a casa en febrero para conocernos y charlar".

"Obviamente soy una persona que admira su obra. Para mi Chano es el mejor letrista de los últimos años", sentenció y dijo que él que tiene una relación "particular" con el arte y la música "pero fundamentalmente con alguien que vivía y vive en estas historias" referidas a la adicción.

"Sé lo que le pasa a un adicto porque fui un adicto. Los adictos somos personas que tenemos vacíos y una incapacidad de decir lo que nos pasa. Y por eso nos identificamos para tratar de ayudarnos entre nosotros", dijo el bahiense.

Al ser consultado sobre su pasado con las drogas, relató: "La droga llegó a mí cuando era muy chico. A los 16 años me fui a vivir a Europa, en los 80, y ahí conocí las drogas. Arranqué con cocaína. Soy cocainómano. Hace 25 años que no consumo, pero bueno soy alcohólico y por ende vivo la vida día a día. Consumí durante un año y medio, como digo siempre me tomé a media Colombia".

"Empecemos a desmistificar al monstruo. El monstruo existe y hay que hablar de este tema en serio, sino hablamos en serio no sirve. Yo cuento mi historia y pido respeto porque es mi historia", sostuvo.

También contó que tuvo dos intentos de suicidio y que lo cuenta para ayudar a otras personas: "Pensé en suicidarme porque soy un depresivo. Tuve dos intentos de suicidio, ya lo he contado. Y lo cuento porque se que hay un montón de personas que sufrimos de ciertas enfermedades. Nos toman como seres raros y no somos los raros del mundo", puntualizó el exparticipante de MasterChef Celebrity 2.