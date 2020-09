El hecho ocurrió por la mañana en la vivienda situada en la calle 127 número 4756, del Barrio Kennedy, de ese partido del sur del conurbano, donde los dos niños -una nena de 6 y un nene de 2- vivían con su madre, identificada por los voceros como Celeste Villalba (23), y los padres de ésta.

Según las primeras pericias, tras mantener una pelea con su ex pareja Villalba habría asfixiado a los niños con una almohada y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar si además les produjo alguna otra lesión.

En la escena del doble crimen fue detenida la acusada, que quedó a disposición judicial y se encontró una carta manuscrita donde confesaba el hecho y hacía alusión a una presunta violencia de género sufrida por su ex pareja.

La carta de puño y letra que recogió la fiscal Gabriela Matteos de la UFI N° 4 de Berazategui, escrita por la presunta asesina, decía: “Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”. En otra parte del escrito se define a ella misma como “una basura y débil que no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor”.

“Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”, completo la carta.

La fiscal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Berazategui, imputó a Villalba del delito de “doble homicidio calificado por el vínculo” y ordenó la realización de las autopsias a los cuerpos de los niños.