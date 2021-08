Horror: registran 48 abusos sexuales a niños por jornada

El dato fue proporcionado por fuentes judiciales a Diario Popular en un contexto más que delicado debido al avance del Covid-19.

Según las fuentes, en el país se cometen por día unos 48 delitos contra la integridad sexual de menores, de los cuales un 26 por ciento son violaciones..

"La cifra crece mientras todos los delitos han crecido. En una sociedad violenta, existe una tendencia a la cosificación de la víctima y en estos casos los menores son vistos como objetos de placer sexual. Hoy por hoy vivimos en una sociedad reprimida y la válvula de escape es, por un lado, la violencia y, por el otro, dar rienda suelta a la pulsión sexual", comentó el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat.

Se debe hacer la denuncia

Cabe destacar que, en una edición anterior, fuentes ligadas a ONGs que luchan contra la violencia de género sostuvieron que, debido a las restricciones de la pandemia, la Justicia funcionaba de forma más lenta. Sobre este punto, Vicat explicó que "hay una cifra negra alta del delito, en muchos casos porque la Justicia está ralentizada, es decir, las trabas para que la Justicia avance son mucho mayores".

"Esto se debe a que hay que manejarse por e-mail, pedir turnos y demás, lo cual desalienta a continuar con la denuncia", agregó.

Sin embargo, el licenciado en Seguridad Pública se mostró contundente al señalar que "es fundamental que se haga la denuncia, porque es imprescindible visibilizar el problema".

"Si no se denuncia, estos episodios se van tornando cada vez menos visibles, lo cual es malo porque al final deja de estar en la agenda y no constituye un problema social, por tanto no hay presión política de la sociedad porque no se conoce y finalmente no avanzan las leyes ni la Justicia", sentenció.

Por otro lado, se refirió a la preocupante estadística de menores de edad abusados en los últimos 12 meses. Es que, de acuerdo a lo precisado por las fuentes, muchos de estos delitos sexuales tuvieron lugar en las ya conocidas fiestas clandestinas que dieron mucho de qué hablar en la primera etapa de la pandemia y que siguen siendo reportadas semana tras semana en diferentes puntos del país.

"En las fiestas legales, las chicas menores teóricamente no tienen cabida, a menos que hablemos de una matiné. En las fiestas clandestinas vale todo y es muy difícil hacer la denuncia porque la violación fue hecha en el marco de una fiesta ilegal", expresó Vicat.

Sucede que, según las fuentes, muchas veces las víctimas tienen miedo de realizar la denuncia ya que son consientes que aquel delito sexual tuvo lugar en el marco de la violación de un artículo del Código Penal.

"En el marco de una fiesta clandestina, quien denuncia que fue violada recibe una sanción de forma paralela por infracción del artículo 205 del Código Penal. Es decir, se da una situación paradójica en el que la víctima pasa a ser quien también infringe la ley", indicó el licenciado en Seguridad Pública.

Cabe destacar que, si bien cada vez hay mayor flexibilización en las medidas adoptadas por el gobierno para frenar el avance del coronavirus en la Argentina, las fiestas de este estilo se encuentran totalmente prohibidas. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", sostiene al respecto el artículo 205 del Código Penal.