Según los testimonios de testigos, la joven -quien estaría bajo los efectos del alcohol- gritaba e insultaba a una pareja que la acompañaba, en Avenida Federico Lacroze y Freire.

Al ver que estaba presa de un aparente estado de ira, un taxista que pasaba por el lugar decidió dar aviso de la situación al 911 por lo que a los pocos minutos acudieron al lugar dos móviles con efectivos de la policía porteña.

Como es usual en estos casos, tratándose de una mujer, personal femenino se acercó a hablarle y a intentar que bajar su nivel de agresión pero recibió como respuesta golpes e insultos. "¡No me toques, no me gustan las negras!" le dijo reiteradas veces a la agente que pretendía que se calmara.

Luego de un breve forcejeo, en el cual cayó al piso, la joven -identificada como Eliana, de 19 años- se incorporó y sorpresivamente buscó consuelo en un policía hombre que se encontraba a su lado al cual abrazó y comenzó a besar de manera apasionada.

Sus compañeros se mantuvieron al margen de esta extraña escena, mientras a un costado se escucha a la pareja pedirle que se calmara y que no emitiera insultos racistas.

Ya más tranquila, fue llevada del brazo por el oficial que logró que se tranquilizara y fue trasladada a una dependencia cercana.

Ante la difusión de las imágenes, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro informó este viernes que se radicó la denuncia correspondiente: "Situaciones como estas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos", expresó

"Es por eso que realicé la denuncia contra la agresora y confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan", agregó D'Alessandro en su cuenta de Twitter.

El funcionario del gobierno porteño hizo la presentación ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y si se avanza, la agresora podría recibir una multa en pesos o bien ser sancionada con días de trabajo de comunitario de acuerdo al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.