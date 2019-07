Investigan la muerte de Lu de Vedia, la modelo conocida como Pampita Hot

Según un informe de Prefectura Naval que trascendió ayer, la joven de 31 años cayó del departamento el pasado domingo 21 y falleció este jueves. Si bien se hablaba de un suicidio, la familia de la joven modelo tiene dudas sobre esa hipótesis.

El hecho fue denunciado el pasado domingo alrededor de las 22 cuando Prefectura recibió un llamado en el que se decía que una mujer habría intentado quitarse la vida tirándose al vacío.

El departamento del segundo piso desde el que supuestamente se arrojó está ubicado en las intersecciones de la Avenida Juana Manso y Victoria Ocampo.

La joven que estaría en pareja con un empresario fue trasladada al hospital Cosme Argerich donde se le diagnosticó "politraumatismos y fractura de pelvis".

Cuatro días después la joven falleció y la causa está siendo investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N 34. Zoni caratuló la causa como suicidio, pero la familia de la modelo duda de esa hipótesis.

Lucerito de Vedia, tal su nombre verdadero, se hizo conocida a fines de 2017, tras ser presentada en los medios como "la Pampita hot". En su momento su fama la llevó a ser nota incluso en Chile, donde la mujer de Benjamín Vicuña es una reconocida figura. Luego pareció alejarse del medio. Durante un tiempo no se tuvieron noticias de la modelo hasta la trágica información de su deceso.

La joven cuando comenzó su ascenso a la fama posó para Diario Popular y salió en sus páginas.

"Yo no me veo tan parecida como muchos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas, tanto masculinas como femeninas. Así que me lo digan, de todos modos, es un inmenso piropo", decía Lu en su breve paso por los medios. Y en ese breve paso también pudo disfrutar de su pasión, el teatro. Protagonizó junto al humorista e imitador Jorge Troiani y el ex Susano Alejandro Cupitó la obra "Troianópolis", donde además de actuar mostró sus habilidades para el canto y el baile.

En calle Corrientes también formó parte de Última Función. En su primera experiencia cinematográfica participó del cortometraje "Un Instante", dirigido por Ruth Gómez, en el que se cuentan distintas leyendas urbanas de la ciudad de Buenos Aires.

