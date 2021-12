La víctima se llama Tomás Ramos y recibió un tiro el pasado 21 de noviembre en un confuso episodio a la salida del boliche Jesse James, uno de los más populares de la zona, pero trascendió en las últimas horas.

"Me dijeron que mi hijo había tenido un accidente. Vivo cerca (del lugar) llegué en minutos y lo encuentro tirado en la calle, escucho los gritos y me dice: 'mami, por favor, no me quiero morir'. Había una ambulancia parada al lado de él", relató Flavia, la madre de Tomás, al canal C5N.

"Le pregunté a un muchacho que estaba ahí quién había sido el que le efectuó los disparos, y me dijo 'el que está ahí'. Entonces fui a enfrentar a esta persona, Gustavo Pedrozo, y paradito con las manos en el pecho me dijo 'se me escaparon tres tiros'. Le dije 'voy a ir a la comisaría y te vas a acordar de mí'. En ese momento nos tuvimos que ir al hospital porque mi hijo se estaba desangrando", relató la mujer.

a60c77996ea6d8c3881cd432b2394e13_L.jpg Investigan presunto caso de gatillo fácil por parte de un policía de la Bonaerense

Una oficial que atendió a Flavia cuando fue a la comisaría a hacer la denuncia le aseguró que a su hijo lo estaban atacando a golpes, cosa que no le consta a la mujer. "Me di cuenta que lo habían baleado en el mismo momento en que lo vi porque tenía la parte de lo que es la zona baja un agujero en el pantalón y se le veía todo", recordó.

Flavia pudo saber que el policía que le disparó a su hijo en los genitales lo hizo con una escopeta anti disturbios, que tiene balas de sal, y no con la pistola reglamentaria.

Según la reconstrucción que hizo la mujer, Tomás fue atropellado por un auto en la puerta del boliche y en el tumulto posterior se produjo la intervención y el ataque del policía.

"Tomás está con un reposo de 30 días, con una sonda puesta, a la espera de una nueva operación. Le tienen que hacer una reconstrucción porque el proyectil le cortó un pedazo de uretra. No puede hacer pis por sus propios medios. Y tiene un agujero en la pierna donde sufrió una infección y por eso tuvo que ser internado de nuevo", detalló.