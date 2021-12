A través de las redes sociales, el joven contó que le ataron los pies y las manos, le robaron el celular y compartió una serie de fotos que muestran cómo quedó su rostro luego de recibir la golpiza.

Según contó la víctima, David Daniel Eloy Janowski, en su cuenta de Instagram, el hecho sucedió el viernes 10 en el boliche Mandarine Park, alrededor de las 4 de la madrugada.

“En ese momento comienzo a sentir que me estaba quedando sin aire, por la acumulación de gente que había, a lo que le aviso a Lucas y a Yamil, dos amigos que se encontraban conmigo, para que me acompañen hasta el sector de los baños que se encontraba en la parte de atrás de la zona VIP del lugar”, describió el joven.

Luego de la agresión sufrida, uno de sus amigos le compró agua y se quedaron acompañándolo unos 40 minutos hasta que pudo recuperarse.

En ese preciso instante, le dijo a su amigo que antes iba a ir al baño para luego unirse con el resto del grupo.

patovicas.mp4 Joven agredido por patovicas en un boliche.

“Al salir del baño comienza a convertirse en la peor noche de mi vida”, anticipó el joven en la dramática publicación.

“Cuando Yamil se fue, salí del baño y una persona de seguridad del evento me dijo que me tenía que ir. A esto me rehúso y le pregunto el por qué. Automáticamente se acercan cuatro personas masculinas más de seguridad y estos ANIMALES comenzaron a prepotearme y empujar”, aseguró.

“Con el cinto que tenía puesto me ataron los pies y con precintos me ataron ambas manos, estas ‘personas’, sin poder defenderme, me empezaron a golpear en el piso hasta dejarme casi inconsciente”, agregó.

“Después de esa locura, la ambulancia del lugar me sacó por la parte de atrás y el único auxilio que me dieron fue un vaso con agua y me tomaron la presión. Me dijeron que estaba bien y que me podía ir”, denunció sobre la supuesta impericia en la atención.

Por su parte, sus amigos lo encontraron tirado sobre el capot del auto en el que habían ido. Cuando se dirigieron a la puerta del lugar del evento para recibir una explicación de lo que había ocurrido, “ninguno se hacía cargo y se nos reían en la cara”.

Según informó el joven, pudo identificar a cuatro de sus agresores.