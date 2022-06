L-Gante se presentó ante la Justica pero fracasó la audiencia

El exponente de la cumbia 4-20 se refirió de esta forma a la denuncia que recibió tanto él como su esposa Tamara Báez por una supuesta pelea de tránsito en la que fue denunciado.

"Yo siempre doy la cara", añadió y agregó en referencia a su denunciante: "Encima cómo va a encargar (sic) un abogado que toma meme, no...".

Elián Valenzuela, el verdadero nombre de L-Gante y su pareja fueron denunciados por una joven por una pelea que él protagonizó con una automovilista, donde ella habría sobrepasado su vehículo en la Ruta 7.

Según trascendió, la mujer -de nombre Rocío- sobrepasó al auto de L-Gante y, una vez que tuvieron el altercado, él le habría ordenado a sus seguidores que le rompieran el vehículo a la dueña del rodado.

Además, Tamara habría tenido también alguna circunstancia violenta para con la mujer y por eso también fue denunciada.

Tras la audiencia fallida, L-Gante visitó este viernes el cuartel de Bomberos de Moreno, precisamente para saludar al personal en el Día del bombero voluntario.

"Él no está imputado, es una mediación penal entiendo que ridícula desde todo punto de vista", explicó el abogado patrocinante de L-Gante, Alejandro Cipolla.

Cipolla erxplicó que -a pesar de que se ve en un video que el cantante incita a golpear el auto de su denunciante- es "no es un delito" porque "al no estar la conducta tipificada dentro del código penal no es delito".

El Dr. Leonardo Sigal, representante de la denunciante, dijo que su patrocinada fue víctima de una persecución por parte de tres vehículos de la marca Mercedes-Benz que venía zigzagueando, la encerraron y "la tiraron contra una cuneta".