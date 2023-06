Además, la madre de Cecilia pidió "prisión perpetua" para todos los detenidos, ya que "todos estaban enterados" del femicidio de su hija.

image.png Fabiana González, asistente de Marcela Acuña

"Me llamó la atención, Fabiana dice que sale corriendo porque ve un bulto (en la casa de los Sena) y cree que es un cuerpo. Qué extraño que no haya llamado a la Policía, se quiere desvincular del tema de coparticipación o de encubrimiento, pero sale corriendo y no llama a nadie, que raro, ¿no?", señaló Gloria Romero.

"Tienen participación todos los detenidos, tienen que tener perpetua todos, porque todos estaban enterados de todo", agregó.

"Mi corazonada dice que Cecilia está muerta, de eso estoy segura. Ahora, si esos huesitos son de ella, no sé. El dije era de ella y las cositas que yo reconocí, eran de ella", concluyó la madre de Strzyzowski.

image.png Cecilia Strzyzowksi desapareció el 1 de junio en Chaco

La declaración de Fabiana González: "Vi un bulto envuelto en una manta"

Frente a los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, Fabiana González, una de las detenidas en el caso Cecilia Strzyzowski aseguró: "Vi un bulto envuelto en una manta marrón en la casa de los Sena el 2 de junio y salí corriendo".

Asimismo, ratificó que ese "bulto" lo encontró en la habitación de César Sena, mismo lugar Marcela Acuña identificó en su declaración días antes. La única diferencia es que la mujer de Emerenciano dijo que lo vio a las 16.00, mientras que Fabiana a las 17.00.

image.png Fabiana es la esposa Gustavo Obregón y seguridad de Marcela Acuña

En su testimonio también aseguró que siempre creyó que se trataba de un cuerpo pero no aportó detalles de lo que hicieron con él.

Al ser consultada sobre si dialogó con Gustavo Obregón sobre el tema, la mano derecha de la dirigente social explicó que habló poco y que después discutieron por lo que siguen peleados.

Aunque el testimonio duró casi cuatro horas, los fiscales manifestaron que no dio información relevante que ayude en la causa. Por último, Fabiana dijo que teme por "su seguridad". Luego de su declaración fue llevada nuevamente hasta la Comisaría Tercera de Resistencia, Chaco.