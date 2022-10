La familia de la futbolista, con el dolor de la perdida, agredió al chofer, quien finalmente también perdió la vida pocas horas después. Según los resultados de la autopsia, no fue como consecuencia de esos golpes.

Mariza, la madre de la joven fallecida reconoció que el padre de la futbolista, Cristian Gómez, y su hijo Damián, golpearon al conductor del auto accidentado, Ricardo López, quien además era jefe de prensa de Argentino de Merlo.

Vuelco-jugadora.jpg

De igual manera, negó que le hayan pegado en la cabeza con un tubo de oxígeno cuando entraron al hospital en el que se encontraba internado tras el accidente: “Nos hacemos cargo, le pegamos, sí, está bien. Pero no agarramos un tubo de oxígeno, somos gente buena, de bien y laburante”, sentenció.

La mamá de la futbolista contó como se enteró del accidente: “Nahuel, el DT de Juliana, me llamó y me dijo 'venite para el Hospital de Baradero' y yo le pregunté qué pasó, él me insistía en que fuera para el hospital y me corta”.

“Llamé a la entrenadora, que es a la única que yo conocía, le pregunté si es verdad lo que se dice o si es joda, pero tampoco me dijo nada y después me llamó Martín Brieva, presidente de Argentino de Merlo”, sumó la mujer.

Y agregó: “Me dice ‘señora, su hija tuvo un accidente automovilístico’, yo le pido que me mande una foto para saber cómo está, y me dice ‘señora, su hija falleció’, Yo entré en shock, empecé a gritar a un punto que mis vecino llamaron a la Policía”.

Luego contó que sucedió cuando llegaron al lugar del accidente: “Pregunté qué había pasado, quería saber si los habían chocado y me dicen que el chófer estaba borracho y que las chicas le decían que pare pero él no quería parar, que lo habían grabado manejando con una sola mano, entonces nos volvimos locos”.

dirigente-club-argentino-merlo-ricardo-lopezjpg.jpg

Y agregó: “El papá de mi nena y mi hijo me decían que me quedara tranquila, pero entramos y cuando entro empujo la puerta yo entré y sí, le metimos un par de piñas y mi hijo también, pero nunca agarramos ningún tubo, ningún palo, por el amor de Dios, con lo que pesa eso, podríamos haberlo matado si hacíamos eso”.

Por ultimo, sobre la muerte del conductor, reveló: “La autopsia dice que el tipo tenía una infección. Yo tengo un audio del entrenador (de Juliana) que me dice que oremos por Ricardo, que estaba complicado porque le había agarrado un virus y yo le contesté que era un bajón”.