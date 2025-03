La Matanza: asesinan a un hombre mientras protegía a sus nietas de un intento de robo

En declaraciones a TN, otra de las hijas de la víctima comentó que el hecho ocurrió cuando su yerno frenó el vehículo en la esquina de las calles Martín Coronado y Almeira, en Isidro Casanova. Allí fueron sorprendidos por una moto en la que iban dos delincuentes que intentaron robarle el Chevrolet Celta.

En ese momento, el conductor empezó tocar la bocina sin parar. Eso provocó la fuga de los delincuentes sin cometer el robo, pero cuando se alejaban del lugar uno de ellos disparó a quemarropa. La bala ingresó por la ventana trasera del lado izquierdo e impactó en la axila de Benito Cabrera, que fue trasladado por su familia hasta la Clínica Figueroa Paredes, donde murió pese a los intentos de reanimación de los médicos.

“Mi hermana venía con su familia a la casa de mi mamá, frenaron un segundo en la bicicletería para dejar la bicicleta de mi sobrina de tres años para que se la arreglaran y aparecieron dos pibes con una moto que le querían robar el auto. Ella estaba desesperada porque no podía bajar del auto y estaban las criaturas”, detalló la mujer.

AHORA I Mataron a un hombre cuando dos motochorros cuando intentaron robarle el auto en Laferrere. Tenía 65 años y recibió un disparo por proteger a su nietita de tres meses. También estaba con su hija, su yerno y su otra nieta de 4 años. https://t.co/RYiB1hUmlU pic.twitter.com/g5soudyKps — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2025

“Empezaron a golpear el auto con el arma y, en ese momento, le tiraron un tiro a mi papá que cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara nada mayor", continuó en su relato. Y agregó: "Tiraron y el disparo se lo dieron a mi papá, porque cubría a las criaturas. Dio la vida por sus nietas, porque ese tiro podría haber sido para la beba o para mi sobrina de tres años".

La hija de la víctima dijo que dos jóvenes fueron detenidos en las últimas horas, pero no confirmó si efectivamente son los asesinos de su padre.

"Estamos todos destruidos, todos mal, todos destrozados. Lo único que pido es que se haga justicia, que esto no quede impune, que no quede en la nada, porque estamos cansados. Esto no da para más, que paguen”, concluyó.