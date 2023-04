La sorprendente respuesta de Marcelo Corazza al ser consultado sobre su futuro laboral

Embed

“¿Cómo están siendo estos días para vos?”, le preguntó el cronista del programa Intrusos, ciclo conducido por Florencia de la V. “Ahí estamos”, respondió el exproductor de Telefe y agregó: “Estoy más tranquilo, tratando de reinsertarme, volviendo”.

“Estoy muy apoyado en la familia, en los amigos, en la gente que me quiere”, dijo. “Me tengo que ir ahora...”, agregó como para evitar más preguntas.

Sin embargo, el periodista le insistió: “¿Vas a trabajar?”. “Estamos viendo. Estamos viendo eso, estamos reinsertándonos”, respondió sin dar demasiadas precisiones. Y finalmente se despidió con un “perdón, pero no puedo hablar de eso”, cuando le preguntaron acerca de cómo está la causa en la que quedó procesado.

El fiscal de la causa por abuso y corrupción de menores apeló el procesamiento sin prisión preventiva y volvió a pedir la detención inmediata del exganador de Gran Hermano, citando la aparición de nuevas víctimas y acusándolo de un nuevo hecho de abuso. Si se lo encuentra culpable, Corazza podría enfrentar una pena de seis a quince años de prisión.

2LMLG3PZGZG6FFEOG2WBXEF4JI.jpg

La declaración de Marcelo Corazza sobre la causa

Corazza sostuvo en declaraciones que “mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa”.

En esa misma linea, habló sobre su familia y explicó: “tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuche. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios”.

Se lo acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.