El hecho tuvo lugar el jueves al mediodía en un local de ropa infantil ubicado en la calle San Martín al 2100 de la ciudad santafesina y quedó registrado por la cámara de seguridad.

Claramente se ve como un joven que llevaba una gorra bordó y tapabocas negro simuló ser un cliente para distraer a la empleada y arrebatarle de sus manos el teléfono celular, amenazándola con que tenía un arma en su campera.

La mujer -que intuyó que eso era mentira- comenzó a forcejear para impedir que se lo llevara y a pesar de que le dijo que se encontraba embarazada, el asaltante la golpeó varias veces.

Aun cuando podría haberse escapado, la empujó, la tiró al piso y la fue llevando hacia el fondo del local con la intención de que no saliera detrás suyo.

La mujer finalmente se rindió y vio como el malviviente -que se presume estaba acompañado de un cómplice que hacía de "campana" en una moto- se llevaba también su cartera con sus pertenencias.

"Yo lo único que quería era salir de ahí y pedir ayuda. No sé por qué me golpeaba", declaró hoy la mujer, identificada como Rocío, de 34 años. "Yo le decía al hombre todo el tiempo que estaba embarazada y me respondía '¿Qué me importa?'", agregó.

"No quiero que le vuelva a pasar a ninguna persona, menos a una embarazada. Es la primera vez que me pasa algo así", relató en declaraciones al canal El Tres.

En la jornada de ayer, acudió a realizar la denuncia y luego a hacerse controles para corroborar que su embarazo no esté en riesgo, algo que descartó: "Me dijo la doctora que puedo llegar a tener contracciones producto del susto que sufrimos".

Se constató que Rocío recibió golpes en el cuello, en la espalda, en el pecho, en un codo y en una de sus rodillas de parte de este sujeto que aún no fue identificado.