Lomas de Zamora: buscan a una chica de 15 años que desapareció el domingo

Victoria, la madre de Agustina, contó que su hija no tiene celular, salió de la casa "con lo puesto" y con su tarjeta SUBE. "No tengo rastro de ella, ni un mensaje", dijo visiblemente angustiada y agregó que sospecha que se fue con un joven mayor, Leonel Acosta, y que según su punto de vista "no es buen pibe".

La mujer reveló además que un día encontró a su hija con el joven en su casa y no le quisieron abrir: "Llamé al patrullero porque no me querían abrir la puerta. Estuve tres horas afuera. A él se lo llevaron y lo soltaron".

Según la información que pudo recabar, vecinos habrían visto que este joven llevaba a la fuerza, y aseguró que el joven es "una persona adicta, delincuente" y que "no tiene paradero fijo", por lo que está preocupada por lo que le pueda suceder a su hija.

Agustina-desaparecida-02.jpg Agustina Gutiérrez está desaparecida desde el domingo, cuando se fue de su casa en Lomas de Zamora.

Tras la desaparición de su hija, Victoria hizo la denuncia en la comisaría y pidió a la Policía que revisaran la casa del joven, pero cuando los agentes fueron, su familia lo dijo que no estaba, y que, a veces, se iba por varios días.

"Queremos que vuelva, no le va a pasar nada. La persona que la tiene o si está con alguien por favor... traela con nosotros", señaló en contacto con la prensa.

Agustina tiene el cabello oscuro, tiene flequillo, su piel es morena, y vestía una campera negra, un jean celeste y zapatillas Adidas blancas con rayas verdes.

Ante cualquier novedad los teléfonos de contacto son: 551175074 (mamá) y 1166610832 (abuela).