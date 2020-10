martin cirio descargo (logo).mp4

Durante todo el día, el hashtag #MartinCirioPedofilo fue tendencia en Twitter Argentina. El comediante y youtuber, Martin Cirio, se mantuvo en silencio todo el día hasta las 18.00, cuando a través de su perfil Instagram, publicó una serie de historias donde hace un descargo ante las acusaciones.

“Bueno, supongo que están todos acá por lo que pasó en Twitter” inició Cirio. “Tengo un montón para decir al respecto, la verdad es que estoy del orto, no puedo estar de otra forma. Más allá de que son tuits que pertenecen a otra época mía, de la sociedad, de Twitter también; hoy cuando me levanté y vi todas las capturas no me reconocía a mí mismo”, continuó.

“Por supuesto no estoy sacándome la culpa de eso pero no puedo creer como pude escribir esas cosas pensando que era gracioso o que era un chiste o que alguien se iba a reír”, siguió "la Faraona" y luego apuntó directamente contra quienes lo acusaron de pedófilo, entre ellos, el cantante de cumbia "El Dipy".

“Un chiste no me convierte en un pedófilo, me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso”, declaró Martin Cirio.

Pide que lo denuncien penalmente

El descargo continúo con más explicaciones, en las que asume la responsabilidad por los tweets. Por último, para terminar con la polémica, dijo “A la gente que esta aprovechando esto y que me esta diciendo que soy un pedófilo, un violador: hagan la denuncia, abran la investigación, no van a encontrar nada porque nunca sucedió nada”, terminó.