Más de 140 robos salvajes de autos con muertos y heridos

Los datos surgen del nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados, a partir de los información brindada por la justicia Nacional de Instrucción con jurisdicción en toda la Capital Federal más la información de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Morón, Moreno, La Matanza y San Martín.

"El mayor objetivo de los criminales que roban vehículos son los que en Defendamos Buenos Aires hemos bautizado como los ‘coches manchados con sangre’, es decir los automóviles robados con violencia que le causan graves lesiones a sus dueños o incluso la muerte y luego son desarmados para venderlos en la avenida Warnes, en pleno barrio de Villa Crespo. Los criminales no dudan en matar a sus víctimas, tal como ocurrió con el crimen de la niña Uma Aguilera de nueve años de edad, asesinada cuando a su padre intentaron robarle la camioneta en el barrio de Lomas de Zamora. Los cuatro asesinos que intervinieron en el hecho, fueron detenidos", dijo el abogado Javier Miglino, Experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

En torno a la estadística, se indicó que "se suman los hechos que se registran y la gente prefiere no denunciarlos en la justicia pero son vox populi; quedó acreditado que los ladrones de autos mataron a 4 personas en apenas unos días del año 2024 y perpetraron 140 robos a mano armada de vehículos".

El grave problema de los extranjeros. "Uno de los detenidos por el crimen de Uma Aguilera es Guillermo Romero Molinas, "el Paraguayo", según reveló el propio ministerio de Seguridad. El asesino, oriundo de Paraguay, es parte de las bandas de venezolanos, paraguayos y colombianos que roban autos en Buenos Aires. El día de ayer, nada menos que The New York Times hacía una nota sobre el tema y destacaba a través del periodista Jack Nicas que muchos venezolanos que llegaron a la Argentina (a partir de un Decreto de Bienvenida del año 2016 del entonces presidente Mauricio Macri), se están yendo del país porque la inflación es del 211 por ciento y coloca a la Argentina con una inflación mayor a la de Venezuela. Lo que no dice la nota del NYTimes es que los venezolanos que se van, saben que no van a volver y salen a robar lo que fuere, desde telefónos celulares hasta autos y de ese modo tenemos tasas de criminalidad nunca vistas en nuestro país", dijo Miglino.

Los barrios más afectados por los robos de autos.

"En Capital Federal los barrios más afectados por los robos de autos son Belgrano, Palermo, Nuñez y Recoleta. La nula presencia policial en las calles favorece el delito. En Provincia de Buenos Aires marchan a la cabeza Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro y Morón", dijo Miglino.

Merodeadores que roban autos. "Las bandas de delincuentes que roban autos, lo hacen a través de motos y autos. En general pasan por donde ven la ‘pieza’ que les importa y luego se estacionan cerca, esperando el momento de atacar al dueño o la dueña. Por eso es esencial llamar al 911 en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, en caso ver merodeadores que pasan largo rato estacionados. De ese modo, la Policía podrá interrogarlos, identificarlos y eventualmente se podrá frustrar un robo que puede terminar en tragedia", concluyó Miglino.