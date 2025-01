Motochorros balearon un colectivo y mataron a una madre de ocho hijos

El hecho ocurrió a las 11.30 en las calles San Martín y Coronel Lynch, Barrio San Nicolás, en la localidad bonaerense de San Justo.

Al ver a cuatro delincuentes en moto que intentaban cometer un robo, el conductor del colectivo arrimó la unidad a la vereda, en un intento por disuadirlos.

En ese momento, los delincuentes dispararon contra el vehículo y una bala impactó en Hilda Tello, una mujer de 45 años, que resultó fallecida.

Los demás pasajeros llamaron al 911 y al SAME, los cuales llegaron rápidamente al lugar para trasladar a la mujer a la clínica San Francisco, pero al llegar los médicos constataron su deceso.

Por otro lado, también se supo que la víctima viajaba con su hija y una amiga cuando ocurrió la tragedia. Antes de abrir fuego, los delincuentes habían intentado robar a un hombre que estaba lavando su vehículo en Lynch 2814, sobre la vereda, cuando es abordado por cuatro malvivientes armados.

Ese intento de robo desencadenó en la acción del chofer del interno 623, llamado Cristian Paz, quien atraviesa su colectivo para impedir el saqueo. Por el momento, el joven que disparó escapó corriendo del lugar y se dio a la fuga. Por esa razón, en el caso interviene la UFI Temática Homicidio Dtal.

"Mamá despertate", el desgarrador pedido de la hija de la mujer asesinada

Hilda Tello, la mujer de 45 años que falleció ese miércoles en un tiroteo en San Justo, viajaba junto a sus hijas cuando ocurrió el incidente.

En medios televisivos, Tamara aseguró: "La verdad es que es algo que todavía no me puedo reponer, salís a tu casa y no sabes si vas a volver con la inseguridad que hay".

Además, la testigo indicó: "Venía de hacerle un tramite a mi abuela, viajando al lado de la chica y de sus hijas, ya que nos encontrábamos en la última fila del colectivo donde hay cinco asientos. Fueron segundos, se escucharon estallidos y cuando me tiré al piso para agarrar a una de las nenas de ella por el tema del impacto de bala, vi a la víctima tendida sobre el asiento completamente desvanecida".

"En ese momento, el chofer actuó super rápido, arrancó y fue a la clínica San Francisco. Aunque yo ya había visto que la chica había perdido el conocimiento automáticamente".

"Lo que más recuerdo fue el grito de una de las hijas diciendo ïMamá despertateï", detalló la mujer.

Al ser consultada sobre donde se dieron los impactos de bala, Tamara respondió: "Una se dio en la parte del vidrio, en la luneta de atrás y dos impactos se dieron en la chapa e impactaron en el tórax de la mujer".

Por último, confirmó: "Acá se vive con miedo, ya después de las 19 o 20 horas no se puede salir en el barrio y si salís, no sabes si volvés a tu casa".

Quién era la mujer asesinada

En redes sociales, Hilda Tello usaba su segundo nombre y el apellido de su esposo, Horacio Ramos. Era madre de ocho chicos. Las edades van desde los 29 a los 5 años. Vivía en un barrio de Isidro Casanova junto a su familia.

Hace poco más de un mes, el 4 de diciembre, su marido había realizado un posteo en Facebook para celebrar su aniversario. Junto a una foto, el hombre acompañó un emotivo mensaje.

“Hola mi vida, feliz aniversario Cristina Ramos. Ya llevamos 26 años de casados y estoy feliz de haberte elegido. Gracias por ser la mujer que sos y la madre que sos. Vamos por muchos años más juntos. Te amo mi vida”, escribió Horacio.

“Feliz aniversario amor mío, gracias por todos estos años juntos y que sean muchos años más mi vida te amo mucho y gracias a todos los que saludaron”, respondió la mujer en la publicación.