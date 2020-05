“Es una discriminación, como si lo que pide fuera un capricho y no un derecho. Psicológica y emocionalmente esto la está afectando. Ella está muy aferrada a nosotros. No le hace bien todo esto. Y como ha dicho su abogado, no hay riesgo de fuga, tiene buena conducta y arraigo porque estudia Psicología... Sin embargo, detenidos femicidas y violadores fueron liberados en algunas cárceles del país. Hay desigualdad”, señalaron sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, en diálogo con el periodista Rodolfo Palacios para Infobae.

“Fue difícil, mis cumpleaños siempre fueron con mi esposa y mis hijos, pero todo es duro. Todo lo que se ha pedido judicialmente ni siquiera se contempló, como si hubiera una condena de antemano.”, remarcó Galarza.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos sostuvo que ella sola encara esta medida, aunque ella afirmó que hay varias internas que la acompañan, aunque de todas maneras la disposición se lleva a cabo de manera pacífica y es muy reducida.

El rechazo a su solicitud se debe a que por la situación de la emergencia sanitaria frente al avance del coronavirus Covid-19 están restringida las visitas a los penales.

Por otra parte, se indicó que el estado de salud de la condenada es bueno y que cuenta con permanente control sanitario, al igual que resto de las detenidas.

Esta protesta de Galarza se da en medio de varios rechazos judiciales que recibió en las últimas semanas, cuando la Sala número 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa con tobillera electrónica en el marco de la pandemia.

Entre los fundamentos sostenidos en la sentencia por el vocal Daniel Carubia, se consideró abstracto debatir sobre la prisión preventiva, siendo que la Sala Penal ya rechazó el recurso extraordinario presentado, confirmando la condena. Además, se destacó que los informes médicos indican que Galarza goza de buena salud y en la Unidad Penal de Mujeres se adoptaron las medidas de prevención sanitaria.

