"Yo no lo maté a Fernando, fue papá”, le confesó entre lágrimas Nahir a su abogada defensora Raquel Hermida Leyenda, de acuerdo con lo informado por la letrada.

La abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de turno para denunciar a Marcelo Galarza, el padre de la joven.

Por su parte, Gustavo Pastorizzo, padre del joven asesinado, desestimó el giro en las declaraciones de Galarza y sostuvo que se trataban de "juegos mediáticos".

Todo habría comenzado el pasado 29 de diciembre cuando la acusada llamó reiteradas veces a su abogada, quien días después decidió viajar a Paraná para escuchar a su defendida y el encuentro con la joven se realizó este jueves en el penal.

1641577684251.jpg Nahir Galarza acusó a su padre del crimen de su ex novio.

"El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento", comentó la abogada a Infobae.

Según contó otra una fuente de la causa “Nahir había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo, en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir”.

Leyenda también denunció al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y a Rebossio, el primero que defendió a Nahir.

Se pudo saber que en su confesión la joven señaló que su tío paterno la abusó sexualmente cuando era chica y por eso se realizó otra denuncia por violencia de género.

Fuente: NA/Infobae.