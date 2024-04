Nicolás Pachelo: "No maté a María Marta"

“No maté a María Marta”, sostuvo en una entrevista exclusiva con Rolando Barbano para Telenoche. “Con las pruebas que absolvieron a Carlos Carrascosa, a mí me condenaron”, aseguró.

Y agregó: “Yo sí robé en casas de country que estaban vacías y sin violencia contra las personas en un fin de semana largo de Semana Santa. Y me hice cargo y hace seis años que yo estoy preso por eso. Yo me hago de lo que hice, no de lo que no hice, yo del tema María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno”.

“Para la absolución de Carrascosa, el tribunal de Casación que lo absolvió tomó algunas cosas en cuenta: que la huella no era de él, y que no pudieron ubicarlo en el horario del crimen dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco”, sentenció.

En su momento, Casación consideró que el homicidio de García Belsunce “fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados”. Según los jueces, Pachelo robó un cofre con dinero cuando mató a María Marta García Belsunce.

María Marta García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002; en primera instancia fue condenado a prisión perpetua su marido, Carlos Carrascosa, pero finalmente fue absuelto y esa declaración de inocencia quedó firme y con fuerza de cosa juzgada.