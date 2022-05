Olivos: detienen a un hacker acusado de mantener cautivo a un hombre

El sujeto obligó a su víctima a hacer compras online hasta que el propietario de la vivienda huyó atravesando un ventanal y pidió ayuda a policías que custodiaban la Quinta Presidencial, distante a 100 metros, informaron fuentes policiales y judiciales.

Si bien trascendió este miércoles, el hecho ocurrió el viernes pasado en una casa ubicada en la calle Guillermo Marconi al 600 de la mencionada localidad del norte del conurbano, en el partido de Vicente López.

La víctima -cuya identidad las fuentes prefirieron mantener en reserva- es un hombre de 35 años que quedó tan traumatizado y atemorizado por la situación que la fiscalía le puso custodia policial y le ofreció ingresar al Programa de Protección de Testigos.

El detenido fue identificado por las fuentes como Amadeo Conrado Uberti, apodado "El Hacker", "Gordo" o "Ama", un joven de 29 años que, de acuerdo a los voceros, tiene causas en trámite por estafas, hurto y tentativa de robo.

"El Hacker" fue detenido en un allanamiento de urgencia realizado en la citada vivienda de la calle Marconi por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López, por orden del fiscal de ese distrito, Martín Gómez, quien lo dejó detenido acusado del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada".

También se secuestraron 101.880 pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, y los guantes de trabajo y el destornillador con el que, según la denuncia, el imputado amedrentó a la víctima durante su cautiverio y lo amenazó con apuñalarlo.

Uberti fue indagado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Este y ante el fiscal Gómez negó los hechos de los que se lo acusa.

Según lo reportado a la fiscalía por Registro Nacional de Reincidencia, el "Hacker" tiene una causa de 2019 por "tentativa de robo" en el departamento judicial San Isidro, y otra de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires donde está procesado por cuatro hechos de "hurto" y cuatro "amenazas coactivas reiteradas", y en la que la perjudicada a través de estafas informáticas fue la empresa de pagos electrónicos "Came Pagos", en más de ocho millones de pesos.

¿Amenazó a un "trapero"?

En enero del año pasado el trapero Emanuel Matías Rodríguez, más conocido como Frijo, dejó un preocupante mensaje en sus redes que involucraba el nombre del "hacker" ahora detenido. "Si me muero, no me maté, ni me morí por droga porque estoy limpio. Busquen a Conrado Amadeo Uberti", advirtió el cantante argentino.

Aclaró en ese momento que no se iba a suicidar ni a "morir por drogas", teniendo en cuenta que hacía poco había realizado una rehabilitación por adicciones.