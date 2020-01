"Ahora me siento mucho mejor, pero todavía no caigo", expresó el muchacho, que fue liberado tras no encontrarse evidencias de que estuvo en Villa Gesell la noche del crimen y sí de que permaneció en Zárate.

En tanto, Juan Carlos, padre del muchacho, consideró que su nombre fue "tirado como un chiste" por algunos de los diez rugbiers detenidos por el caso. "Llegué a la conclusión de que cuando los allanaron no estaban sabiendo que asesinaron a una persona y tiraron el nombre de Pablo ventura como diciendo un chiste", sostuvo el hombre.

Con pocas palabras, en declaraciones al canal C5N, Pablo dijo que lo que le tocó vivir "fue muy difícil", aunque rescató que durante su detención fue "tratado muy bien". Por parte, Juan Carlos dijo que los jóvenes implicados nunca se habían peleado con su hijo: "Tuvo un conflicto muy estúpido hace muchísimos años". El hombre se mostró agradecido con el fiscal Mercury y dijo que puede "comprender los tiempos de la justicia".

Pablo Ventura, fue liberado anoche luego que la fiscal que entiende en la causa no pudiera establecer si el joven participó del ataque del grupo de rugbiers.

La defensa de Ventura presentó, según entendió la fiscalía, las pruebas suficientes para demostrar que el joven no estuvo en Villa Gesell el día del asesinato de Báez, aunque se sigue investigado.