Pachelo fue señalado como el autor de otro robo en un country

Se trata de César Martucci (71), un exdiputado nacional y exdirigente de Boca Juniors, quien fue uno de los principales testigos en la 26a. audiencia en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, compuesto por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

"Y el señor que está ahí adelante me sustrajo un pin (prendedor) que aún no he podido reponer", dijo Martucci mientras miraba y señalaba a Pachelo (46), quien se encontraba a la derecha del testigo.

El hombre hizo referencia a un pin que se le entregó cuando ostentó el cargo de diputado nacional y que, según sus palabras “es algo que no se hace más y que lamento no tenerlo”.

Nicolas-Pachelo-2022.jpg Nicolás Pachelo quedó más complicado y se sumó el testimonio de un testigo. Archivo.

El robo en la vivienda de Martucci ocurrió el 13 de abril de 2017, durante el fin de semana largo de Semana Santa de ese año, cuando según los investigadores Pachelo quedó filmado ingresado tras forcejear una puerta.

"Me llamó la empleada que me dijo que fuimos víctima de un robo. Robaron una caja de seguridad donde había dinero, relojes, etcétera. Además, muchas carteras y perfumes importantes de mi señora”, recordó.

El hombre dijo que esa misma noche no regresó a su casa pero que si lo hizo al día siguiente en donde observó que los delincuentes ingresaron tras forzar un ventanal que daba a la cocina.

Martucci reiteró en varias oportunidades que para él Pachelo no entró solo, por lo que pidió “como damnificado, saber si es que hubo otras personas que participaron en el robo”.

El exdiputado aseguró que entre los destrozos que sufrió su vivienda hubo una puerta de acceso a la habitación de una de sus hijas, la que fue violentada con una patada "según apreciaron los testigos- donde cree que los delincuentes no hallaron ninguna pertenecía de valor.

Cesar-Martucci.jpg César Martucci, exdirigente de Boca, apuntó contra Nicolás Pachelo por un robo. En la foto junto al jugador xeneize Pipa Benedetto. Archivo.

En tanto, en el vestidor de la habitación principal en suite encontraron la caja fuerte donde guardaba dinero en efectivo y varios relojes. Tras el robo, la víctima se enteró que otro vecino del country El Carmen, también conocido como “El Carmencito”, había sufrido un hecho similar durante el mismo día.

Martucci sostuvo que vio la filmación del robo que sufrió Sergio Cerullo (declaró en la última audiencia), quien atestiguó en la jornada pasada ante el TOC 4 de San Isidro, y notó en ella que el delincuente tenía un raquetero que había dejado abandonado en su vivienda y en la que, en boca de la víctima, aseguró que en su interior había un hierro para hacer palanca, en referencia a una barreta.