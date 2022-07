El conductor del auto Volkswagen Vento negro fue identificado como Joel Galván, de 25 años y se confirmó que cumplía una condena en suspenso. El joven, apodado como “El Gordo” conducía el auto a gran velocidad, el cual había sido robado el sábado pasado en Escobar.

Según fuentes judiciales, Galván había sido condenado a una pena de tres años en suspenso luego haber sido encontrado culpado del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”. Además, tenía una causa en trámite en la que estaba procesado por el delito de robo calificado.

Sin título-1.jpg Panamericana: el Gordo Joel, uno de los fallecidos, tenía una condena.

“Familiares que llegaron al lugar dijeron que el auto era robado y que el Gordo Joel cometía delitos en la zona norte”, afirmaron fuentes cercanas de la investigación.

Malena Chicconi, de 21 años, que también murió, iba en el asiento del acompaña. La joven había conocido a Galván a través de Instagram y el hecho ocurrió cuando transitaban por su primera cita.

"Ella me mandó un mensaje a las 4:33 y me dice, 'Mamá, estoy llorando. Nos persigue la Policía y no sé por qué', y me marca la ubicación que es acá donde estoy y es el peaje", aseguró Daniela, la madre de la joven fallecida.

La tercera víctima fatal fue identificada como Joaquín González, de 23 años, y quien también tenía antecedentes penales en la Justicia.

Mientras que el cuarto pasajero del auto es un adolescente de 16 años que resultó herido de gravedad. Tras el accidente, fue traslado al Hospital de Pacheco, donde permanece internado en estado reservado.