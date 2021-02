Pandemia: crecen 900% los robos en "citas" de internet

Esa clase de delitos aumentó en un año el 900% por el mayor uso de estos espacios virtuales para buscar pareja. Así, expertos recomiendan extremar los cuidados al momento de generar el intercambio y sobre todo en los encuentros, que pueden terminar de forma catastrófica.

"La realidad es que no sospeché nunca de ella. Chateamos por Tinder varios días. Luego nos citamos para tomar algo en un café, hablamos un rato largo. Me dijo de ir a mi departamento. Yo estaba poniendo música y ella se ofreció a preparar un trago. Ahí puso una sustancia. Apenas tomé un poco, me desvanecí. Cuando desperté se había llevado todo, incluso con dos cómplices", dijo el damnificado.

Se accedió a una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (E.M.I.) en Buenos Aires, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, orientada a la actividad de "ataques en citas". Allí quedó acreditado que la problemática se ha disparado desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus. "Pasamos de 25 casos entre febrero 2019 y febrero de 2020 para llegar a más de 240, entre febrero 2020 y 2021. 171 casos en la Capital Federal y 70 en la Provincia de Buenos Aires", se señaló.

viuda negra (1).jpg La modalidad del robo "Viuda Negra" aumentó durante la pandemia.

"Se trata de citas que se generan por aplicaciones de internet. Y terminan muy mal, con robos principalmente", explicó Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires.

Al respecto, indicó que "hace unas horas fue noticia el ataque de una viuda negra en el barrio porteño de Villa Crespo donde Walter de 50 años resultó robado en 20 mil dólares. La cita a ciegas había comenzado a través de la red social de citas, Tinder. En ese momento y luego de los 'match' y 'like' de costumbre, la víctima conoció a la 'viuda negra', la llevó a su casa y luego de unos tragos el hombre perdió la conciencia para recuperarla horas más tarde, solo y con fuertes dolores de cabeza".

"La 'viuda negra', junto a un par de cómplices que quedaron grabados en las cámaras de seguridad, revolvió todo el departamento hasta hacerse con el dinero en efectivo. En ese momento se marcharon y una vez más este tipo de crímenes tuvo éxito, al menos hasta el momento porque no hay ni detenidos ni sospechosos", señaló Miglino.

Barrios atacados

"En general el buen poder adquisitivo es un gancho para la acción de las personas que buscan presas. En Capital Federal casi todos los casos se encuentran en los barrios de Belgrano, Núñez, Palermo, Recoleta y Puerto Madero. En la Provincia de Buenos Aires las zonas más afectadas por el accionar de estas criminales son: Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y Tigre. En este último caso, especialmente en la zona de los alrededores del Casino Tigre", detalló el director de la ONG.

Cómo comienza la operatoria criminal

Miglino continuó advirtiendo que "las viudas negras ponen la mira en los hombres que llegan a un restaurant o un bar de una zona acomodada. Si ven que durante un largo rato el hombre sigue solo, llega el momento de atacar. Otra modalidad es como el caso antes aludido utilizando Tinder pero la red social de citas tiene un problema para las bandas criminales, cuya cabeza visible es la viuda negra: queda registrada la foto de la delincuente e incluso varios de movimientos y llamados previos y posteriores".

La operatoria criminal progresa

"Una vez que la víctima accede a llevar al criminal a su casa o departamento, donde obviamente se encuentran solos, quien busca delinquir se ofrece a preparar un trago o eventualmente cocinar algo liviano, donde usa sustancias. Luego ejecuta el robo", finalizó Miglino.